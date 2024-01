Lady Gaga, nuova musica in arrivo. Le foto in studio di registrazione accendono l’entusiasmo dei fan

2 min. di lettura

“Se qualcuno me lo chiede, sono in chiesa”. Nelle ultime ore Lady Gaga ha mandato un segno inequivocabile sul fatto che stia lavorando a nuova musica. Condividendo alcuni scatti che la vedono in studio (quale luogo più sacro, effettivamente, per un musicista?), l’artista ha informato i fan di essere impegnata ad incidere nuovi pezzi.

Il 2024 è appena iniziato ma si preannuncia un anno denso di grande musica pop. Se Jennifer Lopez e Ariana Grande si apprestano a tornare sulle scene con i rispettivi nuovi singoli, TheWeeknd e Gaga hanno fatto capolino sui social per iniziare a spianare la strada ai progetti discografici futuri.

Nel caso della “Mother Monster” l’attesa si fa febbrile se si considera che, escludendo l’album Love for Sale realizzato nel 2021 con Tony Bennett, è dal 2020 – anno di pubblicazione di Chromatica – che non dà alle stampe un progetto solista. Ancora prematuro ipotizzare la direzione musicale che il disco prenderà, ma nel frattempo il suo pubblico si divide: c’è chi chiede un secondo capitolo di Artpop (l’album del 2013) e chi non esprime preferenze di genere, certo che qualsiasi cosa Gaga farà, sarà epica. A onor del vero c’è pure chi spera che la popstar stia lavorando al Chromatica Ball Tour, il film dedicato alla sua ultima tournée del quale aveva già parlato nei mesi scorsi.

Da non trascurare, infine, l’ipotesi di coloro che credono che Gaga stia preparando la colonna sonora di Joker 2: Folie à Deux, progetto cinematografico che la vede coinvolta e che la riporterà sul grande schermo proprio nel corso del 2024. A corroborare quest’ultima ipotesi sarebbe la maglietta indossata dalla cantante in uno dei due post condivisi sui social e che sembrerebbe raffigurare proprio il celebre comico. Su una cosa sono tutti d’accordo: 3 foto in poche ore possono voler dire solamente che il ritorno è più vicino di quanto si immagini.

Emanuele Corbo

