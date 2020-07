JW Anderson x Tom of Finland, gli accessori moda da avere ora

Dagli anni quaranta, Touko Valio Laaksonen, conosciuto da tutti come Tom of Finland, con i suoi disegni feticisti ha lasciato una sfida agli stereotipi omosessuali dell’epoca. Non a caso, oggi, le sue illustrazioni, oltre 3.500, sono conosciute in tutto il mondo e continuano ad ispirare artisti e designer.

Motociclisti, poliziotti, taglialegna, sono figure ricorrenti nell’immaginario amo-erotico di Tom of Finland, e non a caso questa volta hanno ispirato JW Anderson, un brand inglese noto per i suoi accessori, che probabilmente avranno già catturato la vostra attenzione. Da questo incontro creativo nasce una capsule collection in edizione limitata: Jonathan Anderson trae ispirazione dalle opere di Tom of Finland attraverso dettagli audaci e provocatori. La collezione, formata da tre pezzi, comprende una tote bag con manici in pelle e una visiera in neoprene, entrambi campate con un disegno iconico realizzato dall’artista nel 1958, della serie The Saddle Thief, scelto dal designer inglese poiché è probabilmente il meno conosciuto di Tom della Finland, ed un portachiavi in pelle nera di vitello con borchie argentante e piercings.