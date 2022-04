AllTogheter, a Venezia l’arte omoerotica, nel nome di Tom of Finland

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Dal prossimo 23 Aprile fino al 26 Giugno 2022, verrà inaugurata presso lo Studio Cannaregio di Venezia, AllTogheter mostra collettiva in collaborazione con DIESEL, per celebrare l’anniversario della nascita di Tom Of Finland, artista simbolo dell’immaginario gay nel ventesimo secolo.

Curata insieme alla Tom Of Finland Foundation e The Community, AllTogheter raccoglierà più di duecento opere d’arte dedicate all’arte omoerotica, dagli anni ’40 fino ad oggi: per oltre trent’anni, la fondazione si è impegnata nel preservare le opere di innumerevoli artisti queer che sin dal 1984 – complice l’epidemia dell’AIDS – rischiavano di andar perse e distrutte per sempre. Oggi queste storie vengono finalmente esposte anche al pubblico oltreoceano, in concomitanza con il weekend di apertura della Biennale di Venezia: “Avere una mostra internazionale con i meravigliosi artisti della ricca collezione della Fondazione é sempre stata la mia visione.” commenta Durk Denher, presidente e co-fondatore della Tom of Finland Foundation “Quel giorno é arrivato e sono molto felice sia stata realizzata grazie a the Community e a Glenn Martens di Diesel.“.

Fondata nel 1984, la TofF si è prefissata l’obiettivo di preservare l’arte erotica, divulgando queste opere all’interno di uno spazio sicuro e sensibile, e introducendo il pubblico ad una visione della sessualità aperta e priva di tabù. Per l’occasione verrà pubblicato un catalogo interamente illustrato che includerà un’introduzione di Sini Rinne-Kanto, un saggio dei curatori e scrittori Pierre-Alexandre Mateos e Charles Teyssou, e interviste a Kristian Vistrup Madsen, Michael Bullock e Miss Rosen con Durk Dehner, Gio Black Peter, Rick Castro, Silvia Prada e Stanley Stella.

L’intera mostra avverrà anche grazie al supporto di The Community, istituzione d’arte multidisciplinare – fondata per la prima volta a Parigi nel 2016 – che dal 2021 insieme al The Community Centre, offre piattaforme di supporto per artisti emergenti in tutto il mondo – e Diesel, marchio attento alle esigenze delle persone e dell’ambiente, sin dal 1978. AllTogheter è l’occasione per riscoprire un prezioso patrimonio culturale, trent’anni di storia e arte queer, che sfuggono ad ogni censura e ispirano ad una definizione di bellezza libera e personale.

© Riproduzione Riservata