Tommaso Zorzi conduttore di “Tailor Made – Chi ha la stoffa?” e “Questa è casa mia”

Non solo Drag Race Italia, che lo vedrà nuovamente giudice e co-conduttore per la 2a annunciata edizione. Il neo 27enne Tommaso Zorzi condurrà due nuovi programmi per Discovery, come appena annunciato da BBC Studios. Si tratta di The Great Sewing Bee, che arriverà nel Bel Paese con il titolo “Tailor Made – Chi ha la stoffa?”, e This is MY House, tradotto per l’occasione in “Questa è casa mia”.

Tailor Made – Chi ha la stoffa?, che andrà in onda su Discovery+ a giugno 2022 e in autunno in chiaro su Real Time, non è altro che una competizione ‘sartoriale’ tra personi comuni. Al centro del progetto un gruppo di entusiasti concorrenti chiamati a gareggiare contro il tempo in tre sfide di cucito, puntando alla corona di miglior sart* amatoriale del Paese. I concorrenti saranno giudicati in base alla loro creatività, capacità tecniche e capacità di lavorare sotto pressione da un team di esperti del settore. Utilizzando tessuti comuni ma complessi, i compiti potrebbero essere scoraggianti ma i risultati dovranno essere spettacolari.

This is MY House, che andrà in onda a maggio su Real Time, vede invece quattro concorrenti dover convincere una giuria di celebrità e il pubblico a casa che “Questa è casa mia“, perché solo uno dei 4 dirà la verità. Con l’obiettivo di sfidare pregiudizi e percezioni, al centro della serie c’è una semplice domanda: la verità può vincere?

André Renaud, SVP Global Format Sales per BBC Studios, ha dichiarato: “È una notizia fantastica che Discovery Network porterà gli adattamenti di The Great Sewing Bee e This is MY House a un pubblico italiano. La richiesta del pubblico di serie di intrattenimento continua a ritmo sostenuto ed entrambi i formati hanno una comprovata esperienza nell’attirare il pubblico di tutte le fasce d’età. La miscela di competizione e talento creativo di The Great Sewing Bee ha un fascino universale, mentre This is MY House offre una nuova svolta nel format del gioco a indovinelli, giocando brillantemente sulle nostre curiosità naturali e consentendoci di curiosare nelle case di altre persone, con enorme umorismo.”

Laura Carafoli, SVP Chief Content Officer Discovery Italy, ha dichiarato: “Dopo il grande successo di Bake Off, la nostra partnership di lunga data con BBC Studios continua ad espandersi, con l’obiettivo condiviso di portare contenuti di prima qualità nel mercato italiano. Siamo entusiasti di portare finalmente in Italia, la cui competenza sartoriale è riconosciuta in tutto il mondo, un format dedicato alla moda e alle capacità sartoriali. La versione italiana di “Sewing Bee” non solo intratterrà e coinvolgerà il pubblico con sfide e abiti da sogno, ma farà anche luce sull’artigianato, la creatività e l’innovazione che rendono il Made in Italy così unico. Con “This Is My House”, riporteremo su Real Time la “proprietà”, uno dei generi preferiti dal nostro pubblico, con una nuova svolta divertente che lo renderà più audace e divertente per la nostra prima serata”.

