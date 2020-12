L’arte di George Platt Lynes: gli scatti omoerotici del celebre fotografo gay

George Platt Lynes è nato il 15 aprile 1907, nel New Jersey. Si è trasferito subito in Francia, per lo studio. Ed è proprio qui che ha iniziato a conoscere i primi artisti queer, grazie ai quali ha anche scoperto la sua sessualità. Diventato in poco tempo un celebre fotografo di moda, negli anni ’30 e ’40 ha lavorato con diversi marchi, per poi collaborare anche con Vogue.

L’abilità che ha reso famoso George Platt Lynes è stata la sua passione per gli scatti sensuali a modelli maschili e femminili (talvolta completamente nudi), fino a destare addirittura scalpore in alcune mostre.

Nella sua vita, ha collaborato anche con il ricercatore Alfred Kinsey, il primo a identificare l’omosessualità come un orientamento sessuale naturale, e non più un malattia. Lynes ha donato vari scatti al dottore, che li ha usati per proseguire la sua ricerca.

Gli scatti omoerotici ma non volgari di George Platt Lynes

George Platt Lynes aveva una grande passione per gli scatti omoerotici. Nulla di volgare o di banale, anzi. Le foto dei modelli maschili ancora integre sono poche, poiché sembra che il fotografo le abbia distrutte, dopo aver chiuso il suo studio per un tumore ai polmoni, che lo ha ucciso nel 1955. Alla sua morte, gli album furono donati al Kinsey Institute.

Il lavoro di Lynes non è stato comunque perduto. Gli scatti omoerotici dei modelli Randolph Jack e Jack Fontan sono ancora presenti, e qualche anno fa sono anche stati messi all’asta.

Alcuni scatti del fotografo gay