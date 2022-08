Shaun Ross, il modello sposa David Alan Madrick: “Ti amerò fino alla fine dei tempi”

2 min. di lettura

31enne celebre modello statunitense afroamericano albino, nonché rapper e ballerino non professionista, Shaun Ross ha annunciato sui social di essersi ufficialmente fidanzato con l’amato David Alan Madrick, da anni al suo fianco.

Entrambi nativi di New York (Ross è del Bronx mentre Madrick è del Queens), i due futuri sposi si sono incontrati per la prima volta 11 anni fa. Da tre anni felicemente innamorati, è stato Ross a proporsi a Madrick, il 7 luglio scorso in un ambiente molto intimo: la loro casa. Con l’aiuto del fotografo Laiken Joy e del designer Jean Dousset, questi momenti d’amore sono stati immortalati con delle immagini ufficiali di fidanzamento, pubblicate sui social, al tramonto in spiaggia.

“Lo amo moltissimo perché mi ha fatto sentire così a mio agio nell’essere una black queer ma”, ha confessato Shaun ad Out. “Mi ha detto, ‘vuoi fare questo con me?’ E ho risposto, ‘assolutamente e per sempre'”, ha ricordato David.

“Conosco David da 11 anni e in questi 11 ci siamo entrambi guardati sbocciare in diverse versioni di noi stessi“. ha scritto Ross sui social. “Sapevo dal momento in cui ho incontrato David che qualcosa in lui era familiare, come una fiamma gemella, come se fosse casa. Non eravamo ancora del tutto pronti all’epoca, ma sapevo che c’era qualcosa di più di quello che i nostri occhi potevano vedere. Mi ha fatto sentire oltre me stesso, al sicuro e a casa in ogni fibra del suo essere, e poi il quadro mi è diventato più chiaro, ho capito che non sarebbe stato completo senza di lui. Continua ad essere al mio fianco nei momenti più luminosi e bui. Non vedo l’ora di sposarti, signor Madrick, e di trasformarti in una “Ross. Non vedo l’ora di crescere con te ed esplorare nuovi orizzonti che Dio ha in serbo per entrambi. Ti amerò fino alla fine dei tempi“.

