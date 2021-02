Leonardo, dal 23 marzo in prima visione mondiale su Rai1 la serie evento su Leonardo Da Vinci

2 minuti di lettura

Da martedì 23 marzo andrà in onda in prima visione mondiale su Rai1 Leonardo, la serie evento RAI creata da Frank Spotnitz e Steve Thompson, per la regia di Dan Percival e Alexis Sweet. Co-produzione Lux Vide e Sony Pictures Television in collaborazione con Rai Fiction, Big Light Productions, in associazione con France Télévision, RTVE e Alfresco Pictures, distribuita da Sony Pictures Television, Leonardo racconterà in otto episodi/quattro serate, girati interamente in inglese, la storia di un genio la cui personalità complessa ed enigmatica rimane ancora oggi un segreto avvincente.

Nel cast Aidan Turner nei panni di Leonardo Da Vinci, affiancato da Giancarlo Giannini in quelli di Andrea del Verrocchio, il maestro di Leonardo. Poi spazio a Matilda De Angelis, che interpreta Caterina da Cremona, la misteriosa musa e amica più cara; Freddie Highmore è Stefano Giraldi, giovane investigatore del Podestà incaricato di risolvere il mistero al centro della storia; Carlos Cuevas è Salaì, apprendista, amico e amante di Leonardo, con James D’Arcy nei panni di Ludovico Sforza detto il Moro.

La serie evento Leonardo è stata girata in oltre 50 location – fra interni ed esterni – principalmente nel Lazio e ha coinvolto circa 500 addetti. Oltre 1900 le ore di lavorazione, 3000 le comparse e 2500 i costumi utilizzati. Nel primo trailer della serie, uscito a fine 2020, abbiamo visto come anche l’omosessualità di Leonardo sarà contemplata, perché Salaì non fu solo apprendista e amico fidato di Leonardo, ma a lungo anche suo amante. Nel 1476, quando aveva appena 24 anni, Leonardo e altri tre giovani vennero arrestati e accusati di sodomia, anche se le accuse furono successivamente ritirate. Gli storici non hanno mai trovato prove concrete legate ad eventuali rapporti con donne, mentre le speculazioni sulla sua sessualità risalgono al 16° secolo. Questa la sinossi ufficiale.