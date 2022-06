10 libri per insegnare la diversità ai bambini

Insegnare ai bambini il valore della diversità, e celebrare le particolarità di ciascuno è una priorità importantissima in un mondo che cambia e si trasforma, come quello in cui viviamo. Ma come farlo in maniera appropriate e comprensibile? Tramite la lettura, naturalmente!

I libri per bambini sono un ottimo strumento per introdurre la conversazione, e spiegare concetti fondamentali con un linguaggio semplice e immediato. Che tu sia un genitore, un insegnante o un* educator*, ecco 10 titoli per bambini dai 3 anni in su che parlano delle varie sfaccettature della diversità!