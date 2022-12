Finale X-Factor 2022, chi vincerà? Linda Riverditi, Beatrice Quinta, i Santi Francesi o i Tropea?

4 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

La finale di X Factor 2022 è alle porte e presto scopriremo chi tra Beatrice Quinta, Linda Riverditi (qui un nostro profilo su Linda), i Santi Francesi e i Tropea vincerà la 12esima edizione del noto talent show musicale targato Sky Italia.

Ma chi sono i quattro talenti rimasti in gara che si sfideranno live giovedì 8 dicembre in prima serata al Mediolanum Forum di Assago? Scopriamolo insieme…

Beatrice Quinta

La prima che vi presentiamo è Beatrice Quinta, del roster di Dargen D’Amico. Classe 1999, siciliana di origine, è un’artista che già dalle Audition ha conquistato il cuore del pubblico non solo per il suo stile – che trasuda sensualità e ironia allo stesso tempo – ma soprattutto per la sua voce calda e coinvolgente. Il suo inedito “Se$$o” ha sin da subito attirato l’attenzione dei giudici che l’hanno scelta tra migliaia di candidati e condotta fino alla finale del talent. Sarà lei a vincere X Factor 2022? Dalla sua parte ha un timbro graffiante e una personalità unica e riconoscibile; contro di lei, invece, un’essenza pop che, se non limata correttamente, potrebbe sovrastarla e farla accedere di diritto nel libro nero dei cantanti usciti dai talent.

Linda Riverditi

Nata per cantare, Linda Riverditi (del roster di Fedez) è la seconda ad aver conquistato la finale di X Factor 2022. Originaria di Alba, in provincia di Cuneo, è apertamente queer e rappresenta al 100% la sua generazione: libera, priva di congetture, aperta al cambiamento e pronta a combattere per ciò in cui crede. Ogni nota delle sue canzoni traspira vitalità e sofferenza allo stesso tempo, com’è tipico per i nati nei primi anni 2000. Dalla sua ha il phisique du role per poter diventare il simbolo di una società che cambia, tanto da essere datə dal pubblico come la papabile vincitricə di questa edizione del talent show targato Sky; dall’altro lato, invece, la sua netta somiglianza con Mydrama (concorrente della passata edizione) potrebbe di fatto spianarle la strada per la medesima sorte: l’oblio.

Santi Francesi

I Santi Francesi, del roster di Rkomi, sono i beniamini del pubblico sin dalle prime Audition. Alessandro De Santis (voce solista, chitarra e ukulele) e Mario Francese (cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico), attraverso la propria musica, offrono una visione del mondo in cui la realtà è filtrata da un “cinismo colorato”, con uno sguardo in perenne oscillazione tra lo slancio vitale collettivo e la necessità di autoisolamento. I Santi Francesi rappresentano di fatto la voglia di condividere le proprie passioni e grazie al loro inedito “Non è così male” riescono ad esprimere stati d’animi comuni ai loro coetanei, con un approccio moderno nonostante l’utilizzo di sound provenienti dal passato. L’immagine è quella da belli e dannati ma mancano di quella che gli artisti definiscono “fame artistica” o “cazzimma” che dovrebbe portarli ogni volta a volersi mangiare il palco: riusciranno a superare sé stessi – e Beatrice – e ad aggiudicarsi la vittoria di X Factor 2022?

Tropea

Infine, a giocarsi l’ultimo scontro di questa 12esima edizione di X Factor 2022 c’è anche la band Tropea, del roster di Ambra. Sono i veri e propri “Highlander” di questa stagione del talent show di Sky, avendo superato ben cinque ballottaggi su sei puntate. Lorenzo Pisoni (chitarra), Domenico “Mimmo” Finizio (basso), Pietro Selvini (voce) e Claudio Damiano (batteria) con la loro musica spaziano dall’alternative degli anni 2000 al postpunk di inizi anni ’80, fino al beat degli anni ’60, esplorando sottoculture atipiche per il panorama musicale italiano. Forse, anche per questo, non sempre vengono compresi dal pubblico. Questa loro caratteristica li rende dunque unici, e facilmente riconoscibili, ma allo stesso tempo una band di nicchia che rischia di implodere su sé stessa. Riusciranno a superare la finale o per loro è arrivato il momento di soccombere?

(Luca Diana)

© Riproduzione Riservata