Guida queer di Bari e provincia: serate e locali friendly, festival LGBTIQ+, saune e luoghi di cruising

In questo articolo 1 Adoro – serata queer friendly in varie location (mercoledì)

2 Makumba Tribe Village – serata queer (sabato)

3 Eremo Club – serata friendly (giovedì o sabato)

4 La Ciclatera Sotto Il Mare – bar LGBTQ+ friendly

5 Arcigay Bari – associazione LGBTQ+

6 Sauna gay a Bari 6.1 Millennium Bath – Sauna gay e serate gay

7 Bari Pride: evento annuale

8 Festival queer a Bari 8.1 Bari International Gender Festival (novembre)

9 Cruising gay a Bari

10 Spiagge gay in Puglia

11 Scrivici per mantenere aggiornata la guida

Bari si distingue come una città vivace e accogliente per la comunità LGBTQIA+, che offre una ricca varietà di eventi, locali, e spazi di incontro che celebrano la comunità queer. Dalle serate friendly ai festival culturali, passando per le saune gay e i luoghi di cruising, la città pugliese mette a disposizione numerose opportunità per divertirsi, socializzare e partecipare attivamente alla vita della comunità.

Scopri di più sulle serate queer, i punti di ritrovo e i locali gay a Bari qui di seguito

Adoro – serata queer friendly in varie location (mercoledì)

Pagine social: Facebook | Instagram

Adoro rappresenta un appuntamento imperdibile per la comunità LGBTQ+ di Bari e non solo. Questa serata si distingue per il suo ambiente vivace e accogliente, diventando un vero e proprio punto di riferimento nel panorama delle serate queer della città. Organizzata ogni mercoledì durante tutto l’anno, Adoro offre un mix irresistibile di karaoke, animazione e musica con DJ set, trasformando ogni mercoledì in un’euforia simile a quella di un venerdì sera.

Durante l’estate, la serata prende una pausa, ma non mancano occasioni speciali e feste itineranti in varie location, rendendo Adoro una serata sempre nuova e sorprendente. Per rimanere aggiornat3 sugli eventi e sulle varie location, è consigliabile seguire la pagina ufficiale di Adoro, dove vengono condivise tutte le informazioni necessarie.

Ingresso gratuito: la partecipazione agli eventi di Adoro è completamente gratuita, rendendola accessibile a tutt3 coloro che desiderano unirsi alla festa in un ambiente sicuro e accogliente.

Possibilità di prenotazione tavoli: per chi desidera organizzare un apericena, festeggiare un compleanno o qualsiasi altro evento speciale, Adoro offre la possibilità di prenotare tavoli. Questa opzione aggiunge un tocco personalizzato alla serata, permettendo di godere dell’evento in compagnia di amich3 in uno spazio riservato.

Makumba Tribe Village – serata queer (sabato)

Pagine social: Facebook | Instagram

Indirizzo: Palaghiaccio – prol, Via Caldarola, 6 – Bari BA [Google Maps]

Makumba Tribe Village è un vero e proprio pilastro delle serate queer del barese, distinguendosi come il mega evento per eccellenza della Puglia. Questa serata, con il suo grande show di apertura, vede la collaborazione della fantastica animazione Makumba e dell’Accademia di Danza Palcoscenico, garantendo un’esperienza indimenticabile fin dal primo momento.

Un punto di riferimento storico : da anni, il Makumba è il luogo dove la comunità LGBTQ+ di Bari e dintorni si ritrova per vivere notti indimenticabili. Le serate, che si svolgono durante i mesi di autunno, inverno e primavera, trovano casa al Palaghiaccio, offrendo un ambiente unico e suggestivo per ogni evento.

Serate tematiche e ospiti speciali : oltre allo show di apertura, il Makumba è rinomato per le sue serate a tema e per le ospitate speciali, ad esempio con drag queen rinomate in tutta Italia e che attirano l’attenzione di giovani e meno giovani da tutta la regione. Questi eventi speciali sono l’occasione perfetta per divertirsi, ballare e fare nuove conoscenze in un’atmosfera festosa.

Estate all’aperto : con l’arrivo dell’estate, il Makumba sposta la festa all’aperto, permettendo a chi partecipa di ballare fino all’alba sotto le stelle. Questi eventi estivi sono l’ideale per chi cerca divertimento e desidera incontrare un numero ancora maggiore di persone in uno scenario affascinante e aperto.

Per non perdere nessuno degli appuntamenti del Makumba Tribe Village, è essenziale seguire la pagina Instagram ufficiale del Makumba Village. Qui vengono regolarmente pubblicati gli aggiornamenti sul calendario degli eventi, assicurando che tu possa sempre essere informatə sulle prossime serate e sulle novità.

Eremo Club – serata friendly (giovedì o sabato)

Pagine social: Facebook | Instagram

Indirizzo: Eremo Club – S.P. Molfetta, Via Giovinazzo, Molfetta BA [Google Maps]

Eremo Club, situato nella suggestiva città di Molfetta, ha rapidamente guadagnato fama, posizionandosi come una delle serate più attese e frequentate del panorama barese. Questo evento settimanale (che in estate si svolge prevalentemente il giovedì, mentre nella stagione invernale il sabato) rappresenta un punto di incontro vitale per la comunità LGBTQ+ e non solo, offrendo una varietà di intrattenimenti che vanno dai concerti di artist3 italian3 e internazionali, a sessioni di animazione esilaranti, con musica fino alle prime luci dell’alba.

Durante i mesi estivi l’Eremo Club diventa il fulcro della vita notturna della zona, attirando folle numerose grazie al suo calendario eventi sempre ricco e variato. Fan e appassionat3 di musica dal vivo e di serate all’insegna del divertimento troveranno nell’Eremo Club il luogo ideale per trascorrere le loro notti.

In diverse occasioni, l’Eremo Club ha ospitato figure iconiche e influenti della comunità LGBTQIA+ milanese, arricchendo così le proprie serate con esibizioni e presenze di spicco che contribuiscono a creare un’atmosfera unica e coinvolgente.

Biglietti e accesso : per chi desidera evitare code e assicurarsi un accesso prioritario, l’Eremo Club offre la possibilità di acquistare i ticket in prevendita a un prezzo di €13, consentendo così di “saltare la fila”. Coloro che preferiscono acquistare il biglietto direttamente al botteghino il giorno dell’evento, possono farlo al costo di €15. Questa flessibilità permette a tutt3 di partecipare alle serate in base alle proprie esigenze e preferenze.

La Ciclatera Sotto Il Mare – bar LGBTQ+ friendly

Pagine social: Facebook

Indirizzo: Via Venezia 16, Bari, Italy [Google Maps]

La Ciclatera Sotto il Mare è un bar LGBTQ+ friendly a Bari, noto per la sua atmosfera tranquilla e accogliente. È il luogo perfetto per chi cerca una serata all’insegna del relax, offrendo aperitivi, cene con piatti squisiti e drink vari.

Il bar si distingue durante l’anno per la sua programmazione di eventi culturali e musicali, inclusi incontri con ospiti speciali e serate tematiche dedicate alla comunità queer, in concomitanza di eventi quali il Bari Pride e la giornata contro l’omobilesbotrans*fobia. L’atmosfera de La Ciclateria è pensata, quindi, per essere il più inclusiva possibile, rendendola una meta prediletta non solo per le persone LGBTQ+, ma per chiunque desideri trascorrere una serata in un luogo che celebra con orgoglio la comunità.

Arcigay Bari – associazione LGBTQ+

Pagine social: Facebook | Instagram

Indirizzo: Casa delle Donne del Mediterraneo – Piazzetta Sant’Antonio, 5 – Bari BA [Google Maps]

Con sede presso la Casa delle Donne del Mediterraneo in Piazzetta Sant’Antonio, Arcigay Bari si fa promotrice di iniziative volte a sostenere e celebrare la comunità LGBTQ+.

Tra gli eventi organizzati da Arcigay Bari, si trovano tornei ludici come il “Torneo di Burraco”, serate di sensibilizzazione e informazione come quelle dedicate al World Aids Day, che combinano arte, scienza e dibattiti per combattere stereotipi e tabù sull’HIV, oltre a incontri culturali come il bookclub “Queer Books”, che invita alla lettura e alla discussione di opere letterarie con tematiche queer. L’associazione offre anche momenti di aggregazione e pianificazione delle future attività, aperti a tutte le persone della comunità che desiderano partecipare e contribuire.

Per restare aggiornat3 sugli eventi e le attività proposte, è consigliabile seguire la pagina Instagram di Arcigay Bari, dove vengono regolarmente pubblicate informazioni dettagliate sui prossimi incontri e iniziative. Questa dinamica presenza online consente a chiunque di partecipare attivamente alla vita dell’associazione.

Sauna gay a Bari

Millennium Bath – Sauna gay e serate gay

Sito Web: https://millenniumbath.it/

Indirizzo: Via Adriatico, 13 – Bari BA [Google Maps]

Accesso: tessera ARCO

Giorno di chiusura: lunedì

La Millennium Bath di Bari, situata in Via Adriatico 13, è una sauna gay apprezzata per la sua pulizia e frequentazione selezionata. Offre spazi su due piani con una terrazza esterna per l’estate e serate a tema nei weekend invernali, complete di aperitivo, buffet e musica. Questo luogo si posiziona come punto di riferimento per la comunità gay pugliese, promuovendo un ambiente sicuro e libero da discriminazioni. Millennium Bath si impegna nella socializzazione e nella cultura queer, offrendo attività che rispondono al bisogno di svago e relax dei suoi soci, mirando alla tutela della salute psicofisica e alla lotta contro ogni forma di discriminazione.

Bari Pride: evento annuale

Pagine social: Facebook | Instagram

Sito web: https://baripride.com/

Il Bari Pride rappresenta un momento cruciale per la comunità LGBTQIA+ della città. A vent’anni dalla sua prima edizione, l’evento sottolinea la lotta continua per i diritti ancora non pienamente riconosciuti, nonostante i progressi ottenuti grazie all’attivismo passato. Questa parata, che si svolge in concomitanza con il Pride Month, è un chiaro messaggio contro la discriminazione, promossa da un’ampia coalizione di associazioni e gruppi attivi nel sociale, che condividono l’obiettivo di un cambiamento positivo.

Per info e aggiornamenti sulla parata di quest’anno, visita le pagine social di Bari Pride. Per scoprire, invece, le date dei vari Pride in Italia nel 2024, segui questa pagina: aggiornamenti sull’Onda Pride 2024.

Festival queer a Bari

Bari International Gender Festival (novembre)

Pagine social: Facebook | Instagram

Sito Web: https://www.bigff.it/

Il Bari International Gender Festival, noto anche come BIG, è un evento culturale significativo che si svolge a Bari, solitamente nell’arco dell’intero mese di novembre, focalizzato sulle tematiche legate alla queerness e, in generale, alla comunità LGBTQIA+. Questo festival si impegna a esplorare e celebrare la comunità queer attraverso le arti performative contemporanee, la danza, il teatro, la musica, il cinema e le arti visive, creando uno spazio inclusivo per il dialogo e la riflessione.

Un vasto programma di spettacoli e proiezioni caratterizzano, quindi, il BIG, evento imperdibile per le persone LGBTQIA+ pugliesi e da tutta Italia.

Promosso e organizzato dalla Cooperativa sociale AL.I.C.E. e sostenuto da varie istituzioni, tra cui il Fondo Unico per lo Spettacolo, la Regione Puglia, il PACT Teatro Pubblico Pugliese, e il Comune di Bari, il BIG si è affermato come un punto di riferimento nel panorama culturale pugliese e nazionale, attirando partecipanti da diverse parti del mondo.

Oltre a offrire una piattaforma per artist3 e creativ3, il festival si propone di contribuire allo sviluppo dei diritti civili e delle libertà delle persone LGBTQIA+, promuovendo una positiva immagine della queerness e dell’omosessualità nella società e lavorando per l’affermazione di una cultura di comprensione e rispetto.

Scopri in questo articolo altri festival e rassegne di cultura e cinema queer in Puglia e in Italia

Cruising gay a Bari

A Bari, la scena del cruising gay è vivace e variegata, con diversi luoghi che si sono affermati come punti di riferimento per chi cerca incontri e socializzazione in un contesto discreto e informale, tra cui i seguenti:

Nei pressi dello Stadio San Nicola : quest’area diventa un punto di incontro popolare, specialmente nelle serate e nei fine settimana, quando lo stadio e i suoi dintorni offrono discrete opportunità per il cruising

Presso la complanare della SS10 in direzione Casamassima-Sammichele di Bari : questa zona meno centrale, caratterizzata da sottopassi e stradine limitrofe, è nota per essere un luogo discreto dove la comunità gay si incontra, lontano dagli sguardi indiscreti

Lungomare Nazario Sauro : con la sua affascinante vista sul mare e i suoi angoli più nascosti, il lungomare è una destinazione prediletta per passeggiate serali e incontri casuali, sfruttando l’atmosfera romantica e al contempo riservata.

Spiagge gay in Puglia

Per scoprire tutte le spiagge friendly in Puglia ti invitiamo a leggere il nostro approfondimento dedicato alle spiagge nel Sud Italia

