Look at Me, arriva una serie tv ispirata alla vita di Nyle DiMarco – la gallery fotografica

31enne modello, attore e attivista LGBT, vincitore della 22ª edizione di America’s Next Top Model e della 22ª edizione di Dancing with the Stars, Nyle DiMarco è al lavoro per tramutare la sua vita, e la sua storia, in progetto televisivo NBC. Look at Me il titolo dello show, che ruoterebbe attorno ad una famiglia multi-generazionali di persone sorde, che vivono sotto lo stesso tetto. Secondo quanto riportato da Deadline, il progetto è ispirato alla vita di DiMarco, con Tom Donnelly e Josh Oppenheimer allo script.

Nato a New York da genitori sordi, e anche lui sordo dalla nascita, Nyle parla la lingua dei segni, oltre a essere pratico di lettura di labiale e comunicazione non verbale. 5 anni fa, era il 2015, in un’intervista ad Out fece coming out come “fluido”. Tra il 2018 e il 2019 ha preso parte in qualità di attore alle serie Station 19 e This Close. L’ottobre scorso è invece comparso su Netflix con Deaf U, docuserie di formazione che segue un gruppo affiatato di studenti sordi della Gallaudet University, celebre università per persone sorde e con disabilità uditive di Washington D.C. Tra i produttori esecutivi Eric Evangelista, Shannon Evangelista, Brandon Panaligan e proprio lui, il bellissimo Nyle DiMarco, laureatosi alla Gallaudet University.

Nel 2021 Nyle ha anche un altro progetto, ovvero una sit-com con protagonista un ragazzo sordo carismatico e intelligente nell’America di oggi. È stata acquistata da Spectrum. Non contento, DiMarco dovrebbe adattare per il cinema il libro “Deaf President Now: The 1988 Revolution at Gallaudet University“, che racconta una settimana di proteste nel famoso ateneo dopo che il consiglio di fondazione scelse un presidente non sordo al cospetto di candidati sordi altrettanto qualificati. Il presidente alla fine si dimise e l’università indicò il suo primo storico presidente sordo.

Nyle DiMarco è ancora oggi dichiaratamente single.