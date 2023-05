Lorella Cuccarini: “Se mia figlia si fidanzasse con una donna? Non avrei problemi, basta che sia felice”

0:00 Ascolta l'articolo

Il (presunto?) coming out di Chiara Capitta, figlia di Lorella Cuccarini, continua a far rumore. 23enne figlia della showgirl e di Silvio Testi, Chiara, calciatrice della Roma femminile, ha rivelato su Instagram di non aver “mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza”.

Due settimane dopo quelle parole, che hanno suscitato anche discutibile ilarità e gioia, è arrivato il commento di mamma Lorella Cuccarini, un tempo idolatrata icona queer che negli ultimi 10 anni si è più volta lasciata andare a dichiarazioni da più parti considerate omotransfobiche.

Intervistata da Gente in relazione a sua figlia Chiara, la giudice di Amici è stata molto netta.

“Sono molto stupita che si sia creato clamore per una semplice affermazione. Non ho trovato nulla di azzardato nelle sue parole. È grande, è libera di esprimere ciò che sente. Rispetto idee e vita dei miei figli. Se si fidanzasse con una donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. C’è una cosa che io e mio marito abbiamo sempre pensato: l’importante che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici“.

Detto che l’orientamento sessuale, così come l’identità di genere, non è una ‘scelta’, Cuccarini ha così messo un punto a due settimane di chiacchiere e gratuite ricostruzioni.

