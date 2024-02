Sanremo 2024, 4a serata. L’ordine d’uscita dei 30 BIG tra duetti e cover con Lorella Cuccarini co-conduttrice

3 min. di lettura

La terza serata del Festival di Sanremo 2024 ha sbancato l’Auditel, con il 60,1% di share e 10 milioni di telespettatori. Il picco di ascolti di 15 milioni 108 mila spettatori è stato registrato alle 22.04 con Eros Ramazzotti. Il picco di share alle 00.08 con il 67,9% (Mahmood presenta Ghali). Amadeus ha così battuto Amadeus. Lo scorso anno la 3 serata arrivò ai 9.240.000 spettatori, con share al 57,60%. Nel 2022 lo share si ferm al 54,10%. Nel 2021 al 44,3%. Nel 2020 al 54,5%. Le 3 serate di Sanremo 2024 hanno tutte superato il 60%. Numeri clamorosi che oggi potrebbero ulteriormente lievitare grazie all’attesa e ormai consueta 4a serata dedicata alle cover/duetti, con Lorella Cuccarini co-conduttrice.

Ad aprire la serata saranno Sangiovanni ed Annalisa, mentre a chiuderla toccherà a Renga e Nek. Sul palco saliranno circa 80 cantanti, con super ospiti come Skin, Gianna Nannini, Paola e Chiara, Donatella Rettore, Ivana Spagna, Riccardo Cocciante, Umberto Tozzi, Gaia, La Rappresentante Di Lista.

Le esibizioni saranno votate dalla giuria della sala stampa, TV e web (33%), dalla giuria della radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). Al termine delle votazioni verrà stilata una classifica provvisoria dei 30 artisti in gara che è stata sommata a quella delle serate precedenti, dove verranno annunciate le prime cinque posizioni. In collegamento dalla Costa Smeralda ci sarà Gigi d’Agostino, con Arisa in collegamento dal Suzuki Stage di Piazza Colombo. Sul palco dell’Ariston anche Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci per promuovere il film Volare e il campione di moto Francesco Bagnaia.

Fine serata attorno alle 2 di notte.

Ordine d’Uscita 4a serata

Sangiovanni e Aitana con un medley di “Farfalle e Mariposas”

Annalisa, il coro Artemia e La Rappresentante Di Lista con “Sweet Dreams”

Rose Villain e Gianna Nannini con un medley

Gazzelle e Fulminacci con “Notte prima degli esami”

The Kolors e Umberto Tozzi con un medley di Tozzi

Alfa e Roberto Vecchioni con “Sogna ragazzo sogna”

Bnkr44 e Pino d’Angiò con “Ma quale idea”

Irama e Riccardo Cocciante con “Quando finisce un amore”

Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani con “Che sia benedetta/Occidentali’s Karma”

Santi Francesi e Skin degli Skunk Anansie con “Hallelujah”

I Ricchi e Poveri e Paola & Chiara con un Medley di “Sarà perché ti amo”/Mamma Maria”

Ghali e Ratchopper con medley “L’italiano vero”

Clara, Ivana Spagna e le voci bianche del il teatro regio di Torino con “Il cerchio della vita”

Loredana Bertè e Venerus con “Ragazzo mio”

Geolier, Luchè, Gigi D’Alessio e Gue con un medley “Strade”

Angelina Mango e il quartetto d’archi di Roma con “La rondine”

Alessandra Amoroso e i Boomdabash con un medley

Dargen D’Amico con la Babel Nova Orchestra per un omaggio a Ennio Morricone

Mahmood e i Tenores di Bitti con “Com’è profondo il mare”

Mr. Rain e i Gemelli Diversi con “Mary”

Negramaro e Malika Ayane con “La canzone del sole”

Emma e Bresh con un medley di Tiziano Ferro

Il Volo e Stef Burns con ” Who wants to live forever”

Diodato e Jack Savoretti con “Amore che vieni amore che vai”

La Sad e Donatella Rettore con “Lamette”

Il Tre e Fabrizio Moro con un medley di Moro

Big Mama, Sissi, la Niña e Gaia con ” Lady Marmalade”

Maninni e Ermal Meta con “Non mi avete fatto niente”

Fred de Palma e gli Eiffel 65 con un medley degli Eiffel 65

Renga e Nek con un medley delle loro canzoni

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.