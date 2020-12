Lorenzo Balducci e tutti i classici del Natale nel video con Paola Michelini

Pochi giorni al Natale e le radio nazionali sono sempre più invase dagli immancabili classici musicali delle feste. Lorenzo Balducci, attore che ha scoperto una vena straordinariamente comedy sui social, ha provato ad abbracciarli tutti in un breve video che lo vede ancora una volta al fianco di Paola Michelini, celebre Regina Santagata nella serie Rosy Abate.

Da We Wish You a Merry Christmas a Jingle bells, passando per The First Noel, Jingle Bell Rock, Carol of the Bells, It’s the Most Wonderful Time of the Year, Happy Xmas (War is Over), Adeste Fideles e ovviamente All I Want for Christmas Is You di mamma Natale Mariah Carey, che porta la povera Paola Michelini, a bordo albero, a perdere la testa e ad impugnare la pistola.

All I Want for Christmas Is You che ha nuovamente sbancato le chart di tutto il mondo, a 26 anni dalla sua pubblicazione, conquistando le vette di vendita d’Italia, Regno Unito e Stati Uniti d’America, nonché i primati iTunes e Spotify worldwide. Un fenomeno inarrestabile che puntualmente ogni anno, e chissà per quanti decenni ancora, torna ad illuminare il mese di dicembre. Pistolettate isteriche permettendo.