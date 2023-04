0:00 Ascolta l'articolo

Luca Vetrone è uno dei bonitos di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2023. Ma cosa sappiamo di lui e del suo percorso televisivo che ha condotto gli autori a sceglierlo come uno dei naufraghi del reality show di sopravvivenza più amato e seguito dagli italiani? Scopriamolo insieme…

Classe 1995, Luca è originario di Benevento ma vive a Rimini. Riccione è la sua città del cuore ed è qui che ha mosso i primi passi come personal trainer dopo essersi laureato nel 2019 in Scienze Motorie all’Università di Urbino Carlo Bo.

Grazie alla sicurezza acquisita con i duri allenamenti in palestra, Vetrone nel 2017 ha preso parte al concorso di Mister Italia 2017, vincendo la fascia “Un bello per il cinema”.

Nel frattempo, il giovane si è fatto conoscere e apprezzare anche in tv prima come corteggiatore di Angela Nasti a Uomini e Donne e poi come tentatore a Temptation Island 2021, conquistando il cuore di migliaia di fan. Sempre nel 2021 Luca ha preso parte al videoclip ufficiale del brano “Ti Scrivo“ di Sara D, mettendosi alla prova anche come attore.

Proprio per questo motivo, oggi Luca conta più di 160 mila follower su Instagram dove condivide scatti sensuali ma anche foto tratte dalla sua quotidianità, che sia sul set, con la famiglia o in palestra, e più di un milione di seguaci su Tik Tok dove è noto come il “Il bagnino di Acquafan“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Vetrone (@luca.vetrone)

Isola dei Famosi 2023: Luca Vetrone è un naufrago della nuova edizione

Grazie alle sue esperienze in tv e ai follower conquistati su Instagram e Tik Tok, Luca Vetrone è riuscito a superare i provini e ad approdare in Honduras per partecipare come naufrago alla nuova edizione dell’Isola dei famosi 2023. Qui, però, ha già dovuto superare una prima sfida al televoto contro il modello Jhonatan Andres Mujica Carrillo, su cui ha avuto la meglio.

“Adesso mi vedete così, risicato, strutturato, ma da piccolo ero veramente magro, non mi piacevo fisicamente, dietro c’è stato tanto lavoro e tanta determinazione“, ha dichiarato nel video di presentazione realizzato per l’Isola dove più che il suo talento come personal trainer il pubblico ha potuto ammirare il suo fisico statuario che farebbe invidia pure ai perfetti Bronzi di Riace.

E proprio questo suo fisico perfetto ha attirato l’attenzione di Vladimir Luxuria che in occasione della prima puntata del reality show di Canale 5 gli ha domandato quale fosse il suo stato sentimentale. Luca si è dichiarato single e ha aggiunto: “Con le donne generalmente sono io a fare il primo passo. Mi piace corteggiarle e conquistarle”.

Non ci resta dunque che continuare a seguire Luca in questa sua nuova avventura per scoprire qualcosa in più su di lui e sulla sua vita privata. Intanto noi ci gustiamo una corposa gallery con alcuni dei suoi scatti più belli tra quelli pubblicati sul suo profilo Instagram.

© Riproduzione Riservata