Luke Evans, l’attore orgogliosamente gay che sogna la paternità

4 minuti di lettura

È bello da mozzare il fiato, ha un sorriso seducente, un fisico statuario, è orgogliosamente gay, è attore e cantante, ed è single. Luke Evans è un artista completo capace di essere un divo del grande schermo e un musicista dalla voce intensa e vibrante. Non nasconde il suo sex appeal, anzi ha fatto di questa bellezza così fulminante il suo cavallo di battaglia.

Amato non solo perché ha preso parte a diversi film di successo, è apprezzato perché nonostante le imposizioni del mondo dello showbitz, Luke Evans non ha mai voluto nascondere la sua omosessualità. Professando, inoltre, di voler combattere i pregiudizi sulla mascolinità tossica. Il 15 aprile festeggia i suoi “primi” 42 anni, e lo vogliamo celebriamo non solo attraverso i suoi più grandi successi, ma anche attraverso il suo attivismo per la causa LGBT.

A trent’anni il suo debutto al cinema

Nasce come attore di teatro, ma solo alla soglia dei trent’anni compie il salto di qualità, tentando di trovare spazio anche sul grande schermo. Infatti, il debutto al cinema di Luke Evans risale al 2010 in Sex & Drugs & Rock and Roll, per apparire poi in Scontro tra Titani nel ruolo del Dio Apollo, macinando un consenso dopo l’altro. Ha preso parte a ruoli sempre impegnati e molto diversi tra loro, facendo emergere il ritratto di un uomo capace di poter prestare il volto a qualsiasi tipo di personaggio senza mai perdere la sua identità. È originario di Pontypool, una città del Galles sudorientale, ed è cresciuto in una famiglia di Testimoni di Geova. Solo a 16 anni lascia il movimento religioso per trasferirsi a Cardiff dove inizia a lavorare in un negozio di scarpe, ma in contemporanea studia canto.









Si fa strada nei teatri londinesi tra il 2007 e il 2008, data in cui raggiunge l’apice del suo successo. Luke Evans, infatti, è conosciuto per il ruolo di Vincent nell’opera di Small Change. Ha ricevuto molte critiche positive, vincendo anche il premio come Miglior Attore esordiente agli Eveaning Standard Theatre Awards. Grazie a questi riconoscimenti trova spazio nel cinema. Recita nei Tre Moschiettieri, in The Ravens, e Immortals, senza dimenticare la sua partecipazione alla trilogia de Lo Hobbit. In realtà appare solo nel secondo e nel terzo capitolo dato che nel primo la sua parte è stata tagliata in post produzione (ma appare comunque nella versione estesa).

Gay ma interpreta film da vero duro. Un’accoppiata che fa crescere la sua popolarità. Prende parte al sesto capitolo di Fast & Furious, per diventare un tormentato Conte Dracula in Dracula Untold. Poi diventa un criptico assassino in La Ragazza del Treno, per prestare il volo a Gaston in La Bella e la Bestia. Trova successo anche in tv diventato un giornalista del New York Times in The Alienist. E poi sfonda anche come cantante con At Last, album di cover (tra cui spunta anche un celebre brano di Cher), in cui reinterpreta con la sua voce calda alcune tra le hit del passato.

Luke Evans: fiero di essere gay

Oltre al suo essere attore versatile, di Luke Evans è giusto aprire una parentesi sulla sua vita privata. Ufficialmente ha fatto coming out nel 2002, anche se non ha mai sentito il bisogno di dichiarare le sue inclinazioni. In diverse interviste ha affermato che tutti erano a conoscenza delle sue ‘inclinazioni’ e che non ha mai cercato di nascondere la vera natura. Rivelando, inoltre, che la sua condizione di gay e felice non ha influito nella sua carriera di attore. Anzi, nessuno si è mai posto il problema. Nel 2020 il magazine Attitude lo ha letto uomo nell’anno e, in quell’occasione, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato della sua omosessualità e degli atti di bullismo che ha ricevuto quando era appena un adolescente.

Sono orgoglioso e felice di ciò che sono. Ho vissuto la vita come avrei dovuto e non ho nessun rimpianto. Scoprire di essere gay non è stato affatto spaventoso. Non è orribile. Niente di tutto questo è vero. Molti articoli che hanno parlato di me e della mia omosessualità dicevano che avevo nascosto tutto di proposito. In realtà avrei voluto scriverlo su internet.

Un uomo tutto d’un pezzo, fiero di quello che è e del messaggio che lancia alle nuove generazioni. Ha sempre ammesso di essere un bambino felice, ma la vita a scuola non è stata facile, raccontando che più volte è stato preso di mira dai bulli, anche per il fatto di essere figlio di testimoni di Geova. Ero preso di mira per partito preso. Tutto questo mi spaventata. E anche molto. Nella sua vita ha avuto tanti amori, flirt presunti e tali, ma l’ultima storia importante è stata quella Rafael Olarra. Sono stati insieme 18 mesi, con tanto di baci e coccole via social, per lasciarsi poi bruscamente. Luke Evans però non smette di cercare l’amore, come non smette di coltivare il desiderio di diventare padre. Ha tanti progetti all’orizzonte, come un spin-off su La Bella e la Bestia. Sarà Gaston su Disney+ in una serie smaccatamente queer.