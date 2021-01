Luke Evans a muso duro: “le rotture sono difficili, niente è bianco e nero. L’amore è un animale complesso”

Hanno fatto il giro del mondo le 4 parole espresse da Luke Evans al The Times in relazione alla propria storia d’amore con Rafa Olarra, dopo 18 mesi a quanto pare arrivata al capolinea. “È quello che è“, avrebbe detto l’attore alla rivista, facendo correre i rumor di una rottura ormai ufficiale. O forse no.

L’attore inglese, da sempre gay dichiarato, ha infatti preso di petto l’argomento dalla propria pagina Instagram.

Giusto per essere molto chiari, nessuno, ripeto, nessuno sa cosa sta succedendo nella mia vita personale a parte me. Un semplice commento di poche parole rilasciato in un’intervista non dà niente di più alle riviste di gossip. Se scelgono di creare storie sensazionali sulla mia vita personale, questa è la loro scelta, vogliono ottenere click sulla loro pagina, lo capisco. Ma la verità è che sanno molto poco di quello che sta realmente accadendo nella mia vita. Le relazioni sono difficili, le rotture sono difficili e niente è bianco e nero. L’amore è un animale complesso.

Nel corso dell’intervista Luke, da pochi giorni su Itv con la serie crime The Pembrokeshire Murders, aveva anche ribadito il proprio desiderio di diventare padre. Con o senza Rafa Olarra al suo fianco.