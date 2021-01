Luke Evans è tornato single, ufficiale l’addio a Rafael Olarra: “Sogno di diventare padre”

Dopo mesi di speculazioni, la conferma. Luke Evans è tornato single. L’attore, da sempre dichiaratamente gay, ha ufficialmente rotto con Rafael Olarra, albergatore rimasto al suo fianco per 18 mesi. Ad annunciarlo lo stesso Evans, a breve in onda con The Pembrokeshire Murders, miniserie britannica in cui indosserà gli abiti di un detective.

“È quello che è“, ha seccamente risposto Evans all’inglese The Times, ribadendo l’addio al bel Olarra. I due si erano lasciati l’estate scorsa, sparendo dai rispettivi social. Poi, improvviso, il ritorno di fiamma che aveva fatto pensare ad un riavvicinamento. Ma non è durata molto. Ad influire, probabilmente, anche la pandemia, con relativi lockdown e storia a distanza.

Nella stessa intervista rilasciata al The Times, il 41enne Evans si è poi lasciato sfuggire un sogno chiamato paternità.

Ho pensato molte volte ad avere figli, e man mano che invecchio penso sempre più che dovrei diventare genitore. Non voglio essere un vecchio papà … ma vorrei essere un papà. C’è così tanta soddisfazione nel trasmettere le proprie esperienze e nel crescere un essere umano forte, di mentalità aperta, gentile e rispettoso, che può uscire nel mondo e fare qualcosa di buono.

Evans, 41 anni, tornerà presto anche negli abiti di Gaston nello spin-off tv Disney Plus de La Bella e la Bestia, per poi affiancare Nicole Kidman nell’adattamento televisivo del best seller Nove perfetti Sconosciuti. In questo caso, e per la prima volta in tutta la sua carriera, Luke interpreterà un personaggio omosessuale.