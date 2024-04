John Cena e i bulli affrontati da ragazzino per difendere suo fratello gay

2 min. di lettura

Un mese fa apparso nudo sul palco degli Oscar 2024, John Cena, oggi attore, è stato una delle star del wrestler più amate d’America. Nato a West Newbury, piccola città del Massachusetts, John è il secondo di cinque fratelli: Steve, Matt, Dan e Sean. Steve, suo fratello maggiore, è dichiaratamente omosessuale. Nel corso di un’intervista con il podcast Armchair Expert, Cena ha ricordato come sentì quasi il dovere di difendere suo fratello quando erano entrambi poco più che ragazzini.

“Mio fratello era come un vero nerd, e questo al culmine degli anni ’80, come in “La rivincita dei nerds”. Ma nella nostra città il concetto di quel film non era ancora arrivato. Al liceo la vita era dura per mio fratello. Non solo era introverso e interessato ai computer. Ma anche gay. Ed essere gay negli anni ’80 in una piccola città del Massachusetts… cavolo, era una strada in salita. Aveva semplicemente molti tratti caratteriali che non rientravano nel gruppo dei “ragazzi cool”, e nascondeva anche questo segreto che non poteva raccontare a nessuno”. “Io so quanto deve essere stato complicato per lui. Ho ereditato questo capitolo dei suoi costrutti sociali. E cavolo, mi ha fatto imparare a perdere qualche scazzottata“.