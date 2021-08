Nine Perfect Strangers, Luke Evans interpreta il suo 1° personaggio gay: il dialogo tra omofobia e genitorialità

2 minuti di lettura

Nine Perfect Strangers, serie in otto episodi basata sul romanzo bestseller del New York Times dell’autrice australiana Liane Moriarty e prodotta dal team di Big Little Lies e The Undoing, è arrivata in Italia su Amazon Prime Video. Dopo aver sbancato i dati d’ascolto USA su Hulu, la miniserie si è concessa una prima puntata in cui il misterioso personaggio interpretato da Luke Evans racconta la propria storia.

Anche se volto noto di cinema e tv da oltre 10 anni, nonché gay dichiarato da sempre, Evans non aveva mai interpretato un personaggio omosessuale, ribaltando così il luogo comune dell’attore gay costretto da Hollywood ad interpetare personaggi gay. La prima volta è diventata realtà con Lars, fascinoso 40enne che giunge in un wellness resort di lusso che promette un processo di guarigione e trasformazione. La storia ruota intorno a nove personaggi stressati che vivono in città e provano a seguire un percorso per avere un migliore stile di vita. A sorvegliarli durante i dieci giorni di permanenza è la direttrice del centro Masha, una donna la cui missione è quella di ritemprare le loro menti e i loro corpi. Ma questi nove estranei non hanno idea di ciò che li aspetta…

Cast da urlo (Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Regina Hall, Manny Jacinto, Samara Weaving, Bobby Cannavale), Nine Perfect Strangers vede Evans negli abiti di quest’uomo segnato da una storia d’amore naufragata. Nel prossimo episodio, il 5°, Luke spiega i motivi di questa crisi, con Out che ha pubblicato la clip della sua confessione.

In sauna con Zoe (Grace Van Patten), Luke su confida, rivelando il perché del naufragio della sua relazione con l’amato partner. “Ray vuole avere un figlio, e sua sorella si è persino offerta volontaria come surrogata. Ma io non mi ci vedo. Penso solo che il mondo sia un posto difficile per un bambino in questo momento”.

“Era un posto difficile per te da bambino?”, domanda Zoe, con Lars che ricorda l’omofobia vissuta da adolescente: “Sono stato vittima di bullismo”. “Ho scoperto molto presto di essere gay, così come gli altri bambini. Così come mio padre. In realtà lui incolpava mia madre. Non era nel “suo DNA” avere un figlio omosessuale, certamente no. E poi, alla fine, l’ha lasciata. Anche se sospetto che stesse scappando più da me, dalla sua progenie geneticamente difettosa”.

L’episodio 5 di Nine Perfect Strangers sarà on line venerdì 3 settembre su Amazon Prime Video.