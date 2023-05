The Way, Luke Evans e Callum Scott Howells nella miniserie drama della BBC

0:00 Ascolta l'articolo

Descritta come “ambiziosa, potente e sorprendente“, The Way è una miniserie BBC in tre parti che seguirà la famiglia Driscoll mentre è “costretta a fuggire dal Paese che hanno sempre chiamato casa e dalle certezze della propria vita“.

“Saranno sopraffatti dai loro ricordi del passato, o metteranno a tacere i loro fantasmi e correranno il rischio di un futuro sconosciuto?“, recita la sinossi della serie, trainata da un cast notevolissimo. Callum Scott Howells di It’s a Sin, Steffan Rhodri, Mali Harries, Sophie Melville e Micheal Sheen saranno i membri della famiglia Driscoll.

Luke Evans, recentemente visto a Roma con il proprio fidanzato, indosserà invece gli abiti di un uomo malvagio, Hogwood, spietato mercenario che è alla ricerca della famiglia Driscoll. In ruoli chiave troveranno spazio anche Maja Laskowska, Tom Cullen di Weekend, Danny Sapani, Mark Lewis Jones, Paul Rhys, Erin Richards, Aneurin Barnard, Catherine Ayers, Jonathan Nefydd, Matthew Aubrey, Teilo James Le Masurier e Andria Doherty.

“Mi sento molto fortunato a poter lavorare ogni giorno con questi attori fenomenali. Abbiamo sempre avuto così tanto talento recitativo qui in Galles, e sono molto grato di avere l’opportunità di raccontare questa storia straordinaria con i migliori su piazza“, ha detto Sheen, non solo tra i protagonisti ma anche regista, alla BBC.

“È il primo lavoro da regista di Michael Sheen. Non lo penseresti mai”, ha confessato Evans al Wales Screen Summit. “Guardi il listone di persone presenti sul set e pensi, come è riuscito a coinvolgere tutte queste persone in questa storia gallese? Perché è Michael Seen. Come regista, è fantastico, perché è un attore. Capisce come parlare a un attore. Sa di cosa ha bisogno e come tirarglielo fuori“.

Evans sarà a breve al cinema con Our Son di Bill Oliver, al fianco di Billy Porter. I due attori interpreteranno Nicky, un editor dedito al suo lavoro, e Gabriel, ex attore ora papà a tempo pieno. Nicky e Gabriel sono padri di Owen, bimbo di otto anni. Gabriel ama Owen più di ogni altra cosa. E anche Nicky ama Gabriel più di ogni altra cosa. Nonostante le apparenze, Gabriel è da tempo insoddisfatto del matrimonio con Nicky e per questo motivo chiede il divorzio. Prende così forma una battaglia per l’affidamento, che costringerà entrambi a confrontarsi con la mutevole e spesso dolorosa realtà del loro reciproco amore.

Dramma intimo e potente, definito dagli autori come “meravigliosamente umano, straziante e pieno di speranza“, Our Son è già stato etichettato come il “Kramer contro Kramer” gay. Nel cast anche Robin Weigert, Andrew Rannells, Isaac Powell di Pose e Phylicia Rashad.

