Our Son, Luke Evans e Billy Porter papà gay nella prima immagine ufficiale. Prima mondiale al Tribeca

Finalmente una release. Our Son di Bill Oliver sarà presentato in anteprima mondiale al Tribeca Film Festival di New York, che si svolgerà dal 7 al 18 giugno. Protagonisti Billy Porter e Luke Evans, con la prima immagine ufficiale diffusa dal Festival fondato da Robert De Niro.

I due attori interpreteranno Nicky, un editor dedito al suo lavoro, e Gabriel, ex attore ora papà a tempo pieno. Nicky e Gabriel sono padri di Owen, bimbo di otto anni. Gabriel ama Owen più di ogni altra cosa. E anche Nicky ama Gabriel più di ogni altra cosa. Nonostante le apparenze, Gabriel è da tempo insoddisfatto del matrimonio con Nicky e per questo motivo chiede il divorzio. Prende così forma una battaglia per l’affidamento, che costringerà entrambi a confrontarsi con la mutevole e spesso dolorosa realtà del loro reciproco amore.

Dramma intimo e potente, definito dagli autori come “meravigliosamente umano, straziante e pieno di speranza“, Our Son è già stato etichettato come il “Kramer contro Kramer” gay. Nel cast anche Robin Weigert, Andrew Rannells, Isaac Powell di Pose e Phylicia Rashad.

“Lavorare a questo film con Bill Oliver e a Billy Porter è stato un vero onore, sono orgoglioso di portare sul grande schermo questa complessa storia di amore, dolore, matrimonio e genitorialità“, ha commentato Luke Evans, solo pochi giorni fa splendido 44enne al fianco dell’amato compagno.

