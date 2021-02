“L’ultima Estate” di André Aciman, arriva il nuovo romanzo dell’autore di Chiamami col tuo nome

2 minuti di lettura

70 anni appena compiuti, André Aciman torna in libreria con Guanda a partire dal prossimo 25 febbraio grazie a “L’ultima Estate“, suo sesto romanzo.

14 anni dopo il folgorante esordio con Chiamami col tuo nome, e 12 mesi dopo il discusso sequel editoriale, Cercami, lo scrittore egiziano naturalizzato statunitense è tornato ad ambientare un suo romanzo in Italia.

Siamo infatti in estate, sulla Costiera amalfitana. A causa di un guasto alla loro imbarcazione, un gruppo di giovani americani si ritrova a soggiornare in un hotel frequentato da attempati turisti poco inclini al divertimento. Lì conoscono Raúl, personaggio riservato e imperscrutabile, sempre seduto in disparte con il suo taccuino. Finché un giorno si avvicina al loro tavolo: accortosi che Mark soffre visibilmente a una spalla, gli posa una mano sul punto dolorante, alleviandone il fastidio. Non contento, procede rivelando dettagli personali, anzi intimi, su tutti i presenti, informazioni che nessuno avrebbe mai potuto conoscere. Per vincere la diffidenza dei giovani, spiazzati dalle sue scomode verità, decanta loro le meraviglie della zona: una zona che frequenta d’estate fin da quando era bambino, piena di risonanze legate al mondo della mitologia, come i Lugentes Campi, i campi del pianto, dove gli amanti infelici errano ricordando le loro pene d’amore. L’unica del gruppo che non sembra lasciarsi ammaliare dal suo fascino e dalla sua retorica è Margot, che Raúl inizialmente aveva chiamato con quello che secondo lui doveva essere il suo vero nome di battesimo, Maria. Ma con il passare delle ore e dei giorni, dopo un pranzo condiviso e lunghe camminate sulla spiaggia, Margot comincia a fidarsi di lui, ad aprirsi… E Raúl la condurrà in un viaggio indietro nel tempo, verso un passato che li lega molto da vicino.

Una storia d’amore e di mistero, nel segno di quella delicata profondità nel raccontare i sentimenti che è un marchio inconfondibile di André Aciman, dichiaratamente pronto a co-sceneggiare l’annunciato sequel di Chiamami col tuo nome firmato Luca Guadagnino.