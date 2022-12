Madame, il vaccino e l’assurdo paragone con Djokovich

0:00 Ascolta l'articolo

Madame, la celeberrima cantautrice amatissima dalla comunità LGBTQ+ – e non solo-, è indagata nell’ambito di un’inchiesta su falsi green pass che alcuni medici (Daniela Grillone Tecioiu, Erich Volker Goepel e Andrea Giacoppo) avrebbero fornito ad alcuni vip non vaccinati, tra cui anche la tennista Camilla Giorgia, all’epoca delle restrizioni per il Covid.

La cantante è accusata di falso ideologico e di truffa ai danni dello Stato, e tutto questo a pochi giorni dal concerto di Capodanno al Circo Massimo a Roma, in cui Madame è uno degli ospiti più attesi.

Inevitabilmente si sono levate le critiche, giustificate – anche se fino a sentenza qualunque imputato è innocente- e comprensibili, ma la polemica si sta ora spingendo fino alla richiesta di escludere Madame dal concerto.

Pier Luigi Bartoletti, presidente dell’associazione Medici di Base, interpellato sul riacutizzarsi dell’emergenza dovuta all’impennata di contagi in Cina, ha stigmatizzato la presenza della cantautrice al Circo Massimo paragonandola al caso Djokovich, tennista n. 1 al mondo escluso dagli Open D’Austrialia 2021 in quanto non vaccinato, facendo capire tra le righe che Madame meriterebbe un’analogo trattamento.

Dimenticando però una serie di fattori non secondari. A Djokovich infatti fu impedita non tanto la partecipazione al torneo, ma proprio l’ingresso in Australia, il cui governo come molti altri all’epoca restringeva gli accessi alle persone in possesso di certificato vaccinale.

Madame invece vive in un Paese in cui attualmente non c’è alcuna restrizione per i non vaccinati, perciò non si capisce in base a quale norma la cantante andrebbe esclusa.

Anche il candidato del PD e Terzo Polo alle prossime elezione regionali del Lazio, ed ex assessore alla Sanità del Lazio, D’Amato, ha chiesto a gran voce che la cantante sul palco “intervenga per lanciare un messaggio di fiducia nella scienza e nei vaccini”, attraverso un post Facebook, dopo essersi detto “esterefatto”.

Ma le critiche meno credibili arrivano proprio da Fratelli D’Italia, che tramite Federico Rocca critica il sindaco di Roma Gualtieri e l’assessore Onorato per non avere ancora preso la decisione di escludere la cantante dal concerto.

Critiche che arrivano da un partito che ha costruito il suo consenso elettorale anche lisciando il pelo all’insofferenza per vaccini e certificazioni, ed in questi giorni sta riammettendo con una norma ad hoc i medici No Vax in servizio, con una misura che parla da sola.

Chiaro che Madame, in quanto cittadina, dovrà giustamente rispondere della sua condotta nel caso le accuse fossero confermate, ma nel caso specifico non si capisce cosa c’entri la sua partecipazione in qualitá di artista al concerto del Circo Massimo: sembra veramente assurdo mettere in discussione l’opportunità di una performance artistica in un momento in cui non vi sono restrizioni per i non vaccinati.

