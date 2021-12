RuPaul’s Drag Race, Maddy Morphosis è il primo concorrente cishet della storia

< 1 minuto di lettura

Dopo il recente arrivo nell’edizione britannica di una performer donna cisgender, la famiglia americana di Drag Race si allarga, introducendo nel cast della quattordicesima stagione un concorrente cisgender dichiaratamente eterosessuale (“cishet”). Maddy Morphosis il suo nome d’arte, pronto a battersi con i propri colleghi in una sfida che vale 100.000 dollari.

Mentre in Italia è in corso la prima storica edizione del format, nelle scorse ore è stato annunciato il cast della nuova stagione della serie originale, la cui prima puntata è programmata per l’8 gennaio prossimo. Subito dopo l’annuncio del nuovo cast della vincitrice della tredicesimaa stagione, Symone, tutti gli occhi sono caduti su Maddy Morphosis. Comedy queen proveniente da Fayetteville, in Arkansas, Maddy Morphosis (gioco di parole sulla parola metamorphosis, “metamorfosi”, ça va sans dire) ha 27 anni e ha scelto un look audace per la sua presentazione: una lunga gonna da paso doble turchese, stivali bianchi, calze fucsia, dello stesso colore del suo fondotinta, e senza parrucca.

A commentare l’annuncio dell’arrivo nel cast di Maddy Morphosis sono stanti in tantissimi su Twitter, spaccato in due tra chi sostiene che, prima di includere un cishet in un cast, sarebbe stato necessario supportare altrз drag queen ed artistз queer. Altri, invece, credono che installare delle barriere non sia funzionale ed apertamente inclusivo. Il dibattito si infiamma, nel frattempo Maddy ha commentato così il suo arrivo a Drag Race e le polemiche:

Sto ancora elaborando tutto, e parlerò di più quando avrò uno po’ più di spazio in testa per poterlo fare. Ma andrò avanti e dirò: se sei razzista, transfobico o misogino nei confronti di qualcuno, puoi andare a fanc*lo. Uscite a toccare l’erba.