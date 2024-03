Madonna e Kylie Minogue insieme sul palco cantano I Will Survive e Can’t Get You Out Of My Head (VIDEO)

2 min. di lettura

Fan di tutto il mondo impazziti, video che rimbalzano da social a social, meme a pioggia e celebrazioni in tutti i continenti. Ieri sera Kylie Minogue è stata l’ospite a sorpresa del Celebration Tour di Madonna, a Inglewood, Los Angeles.

Le due regine del pop, da decenni incontrastate icone queer, si sono lasciate andare ad un lungo e caloroso abbraccio, prima di intonare Can’t Get You Out Of My Head di Kylie e l’iconica I Will Survive di Gloria Gaynor, da oltre mezzo secolo inno LGBTQIA+. Chitarra e voce, le due artiste hanno commosso la platea e fatto esplodere Internet.

Un evento nell’evento per chiunque conosca e ami Kylie e Madonna, musicalmente parlando nate entrambe negli anni ’80. Australiana la prima, statunitense la seconda, divise da 10 anni d’età e unite dal costante e infinito sostegno alla comunità LGBTQIA+.

Minogue ha spesso esplicitato il proprio amore nei confronti di Madonna, sopravvissuta lo scorso anno ad una brutta infezione. “Parliamo di un’artista che è nell’immaginario delle persone, compreso il mio, perché non bisogna dimenticare che sono una maniaca di Madonna dall’età di 14 anni”, disse nel 2020, per poi rilanciare nel 2023. “Certo che farei una collaborazione con Madonna!”. “Lei ora sta andando in tournée. Non ho il numero di Madonna ma se io fossi in città e lei fosse in città sarebbe fantastico. Faremmo crollare tutto. Dovremmo inviare degli avvisi!”.

Quel giorno è finalmente arrivato, e a poche ore dall’8 marzo, come scritto dalla stessa Kylie via social. “MADONNA. Era da tanto che aspettavo questo momento!!! Ho amato stare con te!!!! Celebration Tour e la Giornata internazionale della donna…. GRAZIE e AMORE AMORE AMORE”.

In attesa di un featuring che noi tutti ci auguriamo possa prima o poi vedere la luce, godiamoci questo duetto per ora solo ‘celebrativo’.

