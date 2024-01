“Nei letti degli altri” è il nuovo disco di Mahmood, dal 16 febbraio fuori ovunque

2 min. di lettura

Tre anni dopo Ghettolimpo, finalmente Mahmood. Il cantautore ha confermato le indiscrezioni degli ultimi giorni con i materassi disseminati in lungo e in largo per l’Italia annunciando l’uscita del suo 3° disco di inediti. Nei letti degli altri, dal 16 febbraio fuori ovunque, ovvero pochi giorni dopo la finalissima di Sanremo 2024 (10 febbraio) che lo vedrà puntare un nuovo trionfo che sarebbe a dir poco clamoroso ed epocale, avendo già vinto due Festival.

“Potremmo parlare anziché immaginarci, nei letti degli altri per dimenticarci“, ha scritto sui social Alessandro, che appare in mutande come una sorta di cyborg in costruzione e in evoluzione, con due braccia meccaniche a lavorare sul suo volto e una vasca di carpe sotto di lui.

Negli ultimi giorni vittima di odio social, Mahmood sarà a Sanremo con Tuta Gold, brano a cui il nostro direttore Giuliano Federico ha dato otto, dopo averlo ascoltato e ‘recensito’ la scorsa settimana (insieme a tutti gli altri brani in gara). Con queste parole:

“Racconto di realtà, con testi vividi e ficcanti: flusso da ballad intimista, ma subito ecco le ferite da incursioni, poi le voci corali doppiate, e gli squarci rap e poi i falsetti. “ricorderò i gilet neri pieni di zucchero”: tra i miei brani preferiti al Festival“.

Bookmakers alla mano, Mahmood è tra i papabili vincitori di Sanremo 2024, dietro Annalisa, Geolier, Amoroso, Mango, Negramaro e Loredana Bertè. Nel lancio social della copertina ufficiale del disco Mahmood ha voluto omaggiare anche una memorabile e indimenticata coppia dello show business italiano, ovvero Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, immortalati in quel letto che li ha visti scalciare per decenni.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.