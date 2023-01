Madonna annuncia il “The Celebration Tour” per i 40 anni di carriera. A Milano unica tappa italiana

0:00 Ascolta l'articolo

Tutti I dubbi sono stati confermati: Madonna celebrerà i suoi 40 anni di straordinaria carriera nella musica con – appunto – il favoloso “The Celebration Tour 2023”!

Evento mastodontico e a livello globale, partirà naturalmente in Nord America il 15 Luglio – precisamente a Vancouver – per poi spostarsi a Detroit, Chicago, New York, Miami, Houston, Dallas, Austin, Los Angeles, Las Vegas e molte altre città statunitensi.

Per quanto riguarda l’Europa e il Regno Unito, la prima data sarà in ottobre a Londra. Per vedere Madonna in Italia, bisognerà aspettare l’unica data Italiana – il 23 Novembre 2023 al Mediolanum Forum di Milano.

Ad oggi, non è ancora possibile acquistare i biglietti: meglio però mettersi la sveglia per la prevendita esclusiva, che sarà il 19 Gennaio dalle 9:00 fino alle 10:00 del 20 gennaio. Sarà però necessario registrarsi su MyLiveNation, e seguire il link per l’acquisto dei biglietti su TicketOne.

La vendita generale online inizierà invece al termine della prevendita esclusiva, il 20 gennaio alle ore 10:00.

Il “The Celebration Tour” si preannuncia già un evento imperdibile, ed è definito dall’industria una delle produzioni più interessanti e su larga scala mai ideate dall’iconica Madonna.

Di seguito, tutte le date del tour:

07/15 – Vancouver, BC @ Rogers Arena

07/18 – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena

07/22 – Phoenix, AZ @ Footprint Center

07/25 – Denver, CO @ Ball Arena

07/27 – Tulsa, OK @ BOK Center

07/30 – St. Paul, MN @ Xcel Energy Center

08/02 – Cleveland, OH @ Rocket Mortgage Fieldhouse

08/05 – Detroit, MI @ Little Caesars Arena

08/07 – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena

08/09 – Chicago, IL @ United Center

08/13 – Toronto, ON @ Scotiabank Arena

08/19 – Montreal, QC @ Centre Bell

08/23 – New York, NY @ Madison Square Garden

08/24 – New York, NY @ Madison Square Garden

08/30 – Boston, MA @ TD Garden

09/02 – Washington, DC @ Capital One Arena

09/05 – Atlanta, GA @ State Farm Arena

09/07 – Tampa, FL @ Amalie Arena

09/09 – Miami, FL @ Miami-Dade Arena

09/13 – Houston, TX @ Toyota Center

09/18 – Dallas, TX @ American Airlines Center

09/21 – Austin, TX @ Moody Center ATX

09/27 – Los Angeles, CA @ Crypto.com Arena

10/04 – San Francisco, CA @ Chase Center

10/07 – Las Vegas, NV @ T-Mobile Arena

10/14 – Londra, UK @ The O2

10/21 – Antwerp, BE @ Sportpaleis

10/25 – Copenhagen, DK @ Royal Arena

10/28 – Stoccolma, SE @ Tele2

11/01 – Barcellona, ES @ Palau Sant Jordi

11/06 – Lisbona, PT @ Altice Arena

11/12 – Parigi, FR @ Accor Arena

11/13 – Parigi, FR @ Accor Arena

11/15 – Colonia, DE @ Lanxess Arena

11/23 – Milano, IT @ Mediolanum Forum

11/28 – Berlino, DE @ Mercedes-Benz Arena

12/01 – Amsterdam, NL @ Ziggo Dome

Il video annuncio del “The Celebration Tour”

View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna)

