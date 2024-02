FASHION DRAMA: torna a Milano il queer cabaret più grande d’Italia in occasione della Fashion Week

2 min. di lettura

Venerdì 23 febbraio, in concomitanza della Milano Fashion Week 2024, il District 272, diventerà teatro di un evento senza precedenti: FASHION DRAMA. Una serata, orchestrata da DRAMA Milano – il cabaret queer più eclatante e innovativo d’Italia – che promette di essere un’esplosione di creatività, espressione artistica e celebrazione della queerness.

Nato nel 2018 grazie alla visione avanguardista di Stefano Libertini Protopapa, DRAMA Milano ha trasformato lo scantinato del bar Love in un rifugio per l’anima, un luogo dove performer e pubblico di ogni orientamento, etnia e provenienza si uniscono in una famiglia estesa, le “Drama Mothers”, creando uno spazio sicuro per l’espressione artistica.

La serata di FASHION DRAMA di venerdì 24 brillerà grazie alla presenza di Enorma Jean e Farida Kant, due icone indiscusse emerse dal programma Drag Race Italia, pronte a guidare il pubblico attraverso un viaggio indimenticabile.

Tra gli ospiti di spicco, HUNGRY si distingue come un’icona di stile internazionale, la cui arte ha varcato le frontiere, raggiungendo la celebrità mondiale non solo per il suo lavoro come truccatrice ufficiale di Björk, ma anche come un’inimitabile drag queen. La sua presenza a FASHION DRAMA è una testimonianza della fusione tra il trucco artistico di alta moda e l’arte drag, promettendo performance che sfidano l’immaginazione.

Il palcoscenico vedrà anche la partecipazione di stelle del burlesque come Ella Bottom Rouge e Muriel, direttamente da The Rouge Academy, pronte a stregare il pubblico con la loro arte sensuale e provocatoria. Non meno entusiasmante sarà la presenza di Gin Gin Mezzanotte, la nostra queen of Chinatown, e drag NAT & TASHA, il gender bender per eccellenza e king dei king italiani, che insieme a Simon Cracker (queer fashion brand milanese) promettono di sfidare e riscrivere le regole del genere e della moda.

L’energia della serata si intensifica con l’after-show, dove le disco queen Protopapa e Leonardo Persico prenderanno il comando della consolle, trasformando il District 272 in un tempio del ballo dove sfogarsi fino all’alba.

FASHION DRAMA va oltre la semplice celebrazione artistica, incarnando il fervore e l’energia della scena queer milanese e italiana che chiede di essere sostenuta e amplificata. Con ospiti speciali come Mycah e Goldie Guilt, pioniere del lipsync smackdown a Milano, l’evento promette di essere un catalizzatore di talento, passione e comunità.

Con la presenza di ospiti leggendar3 e di una comunità vibrante pronta a supportare, FASHION DRAMA si configura come un evento imperdibile per chiunque voglia essere testimone e parte di una rivoluzione culturale che promette di lasciare un segno indelebile nella storia non soltanto della Milano queer.

Programma della serata

Apertura Porte: 20:30

20:30 Showtime: 22:00

22:00 After-Show Party: Da mezzanotte in poi

Biglietti disponibili per l’acquisto online

Non perdere l’occasione di partecipare a una delle serate più attese di Milano, un evento che promette di lasciare un segno indelebile nella storia della cultura queer milanese.

