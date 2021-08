Mahmood, Gabriele Esposito e il fidanzato Andrea Pappalettera: vacanze social in Sardegna (FOTO)

< 1 minuto di lettura

In questa bollente estate 2021, ad alzare le temperature della cronaca rosa ci stanno pensando alcuni dei volti più noti agli amanti della musica e della televisione. In attesa di esibirsi ad Alghero sabato prossimo, Mahmood è sbarcato in Sardegna per trascorrere alcuni giorni di totale relax, sotto al sole della regione natia della mamma. Insieme a lui, il ballerino di Amici di Maria De Filippi Gabriele Esposito e il fidanzato Andrea Pappalettera, che recentemente hanno celebrato un anno d’amore insieme con un romantico post.

Sirenetti tra le onde e le grotte dell’isola, i tre stanno documentando su Instagram le loro ferie, mostrando i loro fisici scolpiti dall’allenamento e dallo sport. Abbronzati in costume, Mahmood e Gabriele Esposito sono stati fotografati dal compagno di quest’ultimo, nei loro outfit da spiaggia: pantaloncino e cappello a falda larga. In passato, ricorderete, il cantautore vincitore di Sanremo e il ballerino del talent show di Canale 5 erano stati descritti dalla cronaca rosa come coppia, salvo poi spuntare il gossip sul fidanzamento tra Andrea Pappalettera e Gabriele Esposito.

Goloritzè, Cala Mariolu e Cala Luna: sono solo alcuni dei luoghi scelti dal trio di amici per passare insieme un po’ di tempo in queste ultime settimane di estate, scatenando i follower che li seguono sui social. Fiumi di like e di commenti di apprezzamento per i ragazzi: belli, muscolosi, talentuosi e dorati dalla luce del mar di Sardegna. Post e Stories virali assicurate.