Gabriele Esposito e Andrea, il ballerino di Amici ha trovato l’amore? Le foto social

23enne ballerino 5 anni fa in trionfo ad Amici di Maria, e successivamente ballerino professionista del programma, Gabriele Esposito ha trovato l’amore. Capodanno di coppia alle Maldive per Gabriele insieme ad Andrea Pappalettera, ragazzo conosciuto a Parigi.

In pochi giorni i due hanno seminato foto Instagram e lanciato indizi social al mondo del gossip, fino alla dichiarazione di Andrea che ha di fatto ufficializzato la relazione: “Una buona nota di questo 2020 è che ho trovato lui“, ha scritto Pappalettera, con tanto di tenero abbraccio al bel Gabriele, nei mesi scorsi paparazzato insieme a Mahmood, per le vie di Milano.

Da parte di entrambi non c’è mai stata alcuna dichiarazione in merito, così come Esposito non ha mai fatto pubblicamente coming out. Ma questi scatti social di fine 2020, con una semplicità meravigliosa, sono andati oltre, abbracciando la normalità di un amore.