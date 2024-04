Mahmood più libero che mai sul palco, il suo tour strega l’Europa e “Tuta gold” conquista il triplo disco di platino

2 min. di lettura

È un momento d’oro per Mahmood. O forse dovremmo dire di platino. Il 2024 sta dando nuovo slancio alla carriera dell’artista milanese che, ancora una volta, ha trovato in Sanremo la giusta vetrina per tornare in vetta alle classifiche. Tutto merito di Tuta gold, il brano presentato sul palco del teatro Ariston che nelle scorse ore è stato certificato triplo disco di platino. Piazzatasi sesta alla kermesse, la canzone è – al momento – la più venduta dell’edizione da poco conclusa.







A impazzire per quei “5 cellulari nella tuta gold” non è solo l’Italia. Mahmood ha infatti inaugurato da pochi giorni il tour europeo per presentare l’ultimo disco Nei letti degli altri, progetto in cui affronta anche il tema delle relazioni e che contiene un brano in cui si fa riferimento a un “threesome”. Dopo la partenza da Lussemburgo il cantante è arrivato a Londra e poi a Parigi, con un concerto sold out a L’Olympia. Il viaggio in Europa si concluderà il 17 e il 18 maggio con due show al Fabrique di Milano; a luglio inizierà il summer tour e a ottobre sarà la volta dei palazzetti di Milano, Roma e Napoli. Un intero anno on stage.

Sul palco Mahmood incanta i fan con le nuove e vecchie hit, ma anche con movenze che fanno dire ai fan: “Rianimateci” e outfit che lo confermano icona di stile. In queste prime date del tour sta sfoggiando diversi look ispirati agli anni ’90, a partire soprattutto dai mitici bomber che hanno segnato quel decennio. Foto e video dei concerti lo vedono indossare piumini oversize (non osiamo immaginare il caldo) sopra magliette che mettono in risalto il suo fisico scolpito, come la t-shirt con la scritta ‘Amor’ sfoggiata a Londra. Uno streetwear che non rinuncia anche a un tocco punk, dato dagli anfibi ai piedi e da un anello metallico che gli copre interamente il dito medio.

“Mamma mia quante cose belle” commenta Mahmood sui social, tra il successo del tour e i risultati che Tuta gold sta collezionando nei primi due mesi di vita. E chissà quante altre sorprese attendono lui e il suo pubblico in quest’anno che si sta rivelando così generoso con la voce di Soldi.

