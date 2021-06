Malawi, la comunità LGBT celebra il primo storico Pride del Paese

2 minuti di lettura

Una cinquantina di cittadini LGBTQ+ del Malawi ha celebrato il primo Pride ufficiale del Paese. Per le strade di Lilongwe, capitale del Malawi, circa 50 membri della comunità LGBTQ+ hanno marciato con bandiere, magliette e cartelli color arcobaleno intonando “Viva LGBTI”. Sulle magliette si potevano leggere frasi come “prima l’amore” e “l’orgoglio unisce il mondo”.

Per timore di ripercussioni omofobe, alcuni manifestanti hanno indossato delle maschere per proteggere la propria identità. Gli organizzatori hanno anche colto l’occasione per consegnare una raccolta firme al presidente Lazarus Chakwera, chiedendo al governo di abrogare le leggi che criminalizzano le unioni omosessuali.

“La comunità è qui per cercare il dialogo con il governo e affrontare i problemi che ci riguardano“, ha affermato Eric Sambisa, co-fondatore e direttore della Nyasa Rainbow Alliance, che ha anche fatto la storia come il primo malawiano a dichiararsi gay sulla televisione nazionale. “Il governo dice che sta attuando politiche che rappresentano le persone, ma perché dovrebbero ignorarci?“.

L’omosessualità è ancora criminalizzata in Malawi e i cittadini non eterosessuali rischiano l’arresto e la reclusione. Se sorpresi a svolgere attività tra persone dello stesso sesso, gli uomini rischiano 14 anni di reclusione, le donne cinque. Nel 2012, tuttavia, il presidente Joyce Banda ha sospeso tutte le leggi che criminalizzavano l’omosessualità. Due anni dopo, il ministro della Giustizia Janet Chikaya-Banda ha affermato che il Paese avrebbe smesso di arrestare le persone per atti omosessuali.

L’attuale ministro della Giustizia, Titus Mvalo, ha confermato che le leggi sono rimaste in vigore, ma che la Commissione per i diritti umani del Malawi intraprenderà uno studio sulla possibile legalizzazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso. Nel novembre 2020, il Malawi ha presentato il suo rapporto sui diritti umani all’UPR, dove diversi Paesi stranieri hanno chiesto se le loro leggi sarebbero state aggiornate per riconoscere pienamente le persone LGBTQ+.

I manifestanti del Malawi Pride hanno parlato con The Guardian e hanno spiegato perché la parata fosse così importante per la loro comunità. Andreas, 29 anni, ha dichiarato: “Sono così felice di far parte di questo. Essere gay in Malawi è difficile e ci vuole molto coraggio per essere dichiarati come lo sono io. Ne ho passate tante, compresi insulti e discriminazioni. Sono fortunato ad avere una famiglia amorevole che mi ha accettato così come sono“.

Chrispine, 30 anni, ha rivelato di essere stato cacciato da casa dalla sua famiglia perché gay. “È stato difficile per me perché nessuno stare con me. Ero davvero depresso”. “Anche nello spazio politico non sono rappresentato e non mi è permesso dire la mia. Penso che questo Pride sia storico, è il momento che abbiamo tanto desiderato. So che in passato non saremmo stati in grado di farlo”.

Martha Chijoz, che ha rappresentato la Commissione per i diritti umani del Malawi alla parata, ha aggiunto: “Sappiamo che ci sono così tante idee sbagliate sulla comunità LGBTI. Sono esseri umani e meritano diritti come qualsiasi altra persona. La comunità subisce molte discriminazioni, ecco perché ci concentriamo in modo specifico sulla sensibilizzazione“.