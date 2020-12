Manhãs de Setembro, una serie brasiliana con protagonista trans su Amazon Prime Video – il teaser trailer

Nel 2021 arriverà su Amazon Prime Video Manhãs de Setembro, serie brasiliana che racconta la storia di Cassandra (la cantante Liniker), in fuga dalla sua città di origine per essere finalmente ciò che ha sempre voluto: una donna trasgender libera e indipendente.

Dopo anni di silenziosa sofferenza, le cose per lei iniziano a migliorare. Cassandra ha ora per la prima volta un appartamento e un fidanzato che ama, Ivaldo (Thomas Aquino), e oltre al suo lavoro come corriere in centro a San Paolo, riesce a coronare il suo sogno di diventare una performer di cover di Vanusa, una famosa cantante brasiliana degli anni 70. La sua vita però prende una svolta inaspettata quando la sua ex, Leide (Karine Telles), si presenta alla sua porta con un bambino sostenendo che sia figlio di Cassandra.

Diretta da Luis Pinheiro e Dainara Toffoli e scritta da Josefina Trotta, Alice Marcone e Marcelo Montenegro, la serie ha come protagonista la 25enne Liniker, affiancata da Thomas Aquino, Karine Teles, Paulo Miklos, Gustavo Coelho, Isabella Ordoñez, Clodd Dias, Gero Camilo e Linn da Quebrada.

Manhãs de Setembro, la cui prima stagione sarà composta da 5 episodi, acquisisce importanza e interesse perché in arrivo da uno dei Paesi più transfobici al mondo, il Brasile di Jair Bolsonaro, tristemente al vertice dei Paesi per omicidi di donne e uomini T.

“È un grande risultato annunciare una produzione così significativa e diversificata come Manhãs de Setembro, che affronta discussioni sociali urgenti e necessarie. Questa è una storia bella e divertente sulla famiglia, raccontata da una squadra di autori piena di talento. Sono sicura che le persone adoreranno Cassandra tanto quanto noi“, ha detto Malu Miranda, responsabile dei contenuti originali brasiliani per Amazon Prime Video.

“Quando possiamo vederci in mezzo alla folla, in ruoli di primo piano, posizioni di potere, con possibili storie che vengono raccontate e la certezza che la nostra memoria sarà viva, allora possiamo sentire di aver oltrepassato i confini del limite. Soprattutto quando si parla di cinema brasiliano. Cassandra non rientra in una riga di testo, è gigante e piena di sogni“, ha concluso Liniker.