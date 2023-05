Marco Mengoni da Liverpool: “Pace e amore, la musica è un mezzo per mandare messaggi e urlarli”

0:00 Ascolta l'articolo

Marco Mengoni è pronto a conquistare l’Eurovision Song Contest 2023. Il conto alla rovescia è ormai finito e questa sera si apriranno le danze della competizione europea con la prima semifinale. La finalissima, sabato 13 maggio, vedrà esibirsi anche il nostro Mengoni, che nonostante i bookmakers diano come sfavorito, sta preparando un’esibizione con i fiocchi.

In parte l’abbiamo già potuta vedere dalle prove video ufficiali ma, in mezzo ai tanti impegni che l’Eurovision comporta, Marco ha trovato qualche momento per parlare con la stampa e raccontarci cosa possiamo aspettarci di vedere sul palco di Liverpool. Sull’interpretazione di Due vite, brano sanremese il cui testo è già stato ridotto, ha raccontato:

“Era difficile mettere in scena il senso di Due vite, la relazione tra conscio e inconscio, sogno e verità che il nostro cervello ci fa vedere, però credo di essere riuscito a rappresentare questo rimbalzare e alternarsi di vita reale e dei sogni, quella più profonda ed emotiva. Per raggiungere questo equilibrio sono contento di avere una squadra che proviene da varie parti d’Europa”

In questa squadra anche il coreografo Yoann Bourgeois, diventato virale sui social per le sue performance artistiche usando il tappeto elastico.

Marco ha poi speso anche qualche parola sull’esperienza di questo Eurovision. Così diversa, dice, da quella di dieci anni fa, quando portando L’essenziale nel 2013 la sua emotività aveva preso il sopravvento. Ora, invece, se la sta proprio godendo:

“La differenza è che comunque io sono più grande. In questi anni ho avuto l’opportunità di fare tantissime esperienze, di capire bene cosa volesse dire un palco come questo, l’importanza che ha. 10 anni fa ero molto giovane, inesperto, mi sono fatto prendere tanto dall’emotività del momento e quindi dalla pressione. Non mi sono goduto tutti gli istanti e quest’anno sono partito già con degli strumenti che fortunatamente ho appreso in questi 10 anni di carriera e quindi è molto più bello essere qui. Ho trovato l’energia giusta, anche se ci sono tantissime cose da fare e tantissime prove, tantissime interviste che per forza di cose mentalmente un po’ stancano. Però è molto bello, me lo sto godendo in modo completamente diverso”

Un sentimento rilassato e amichevole che Marco porta anche nella competizione. Gara che noi chiamiamo così, perché è l’Eurovision Song Contest, ma lui preferisce non pensare alla competizione: “Non mi piace la parola gara, cerco di starci lontano, mi mette un po’ di pressione. L’idea della classifica, il fatto che ci si possa fare uno sgambetto, non mi sembra lo spirito neanche dell’ESC, per questo amo il sottotitolo di quest’anno ‘La musica che unisce’. La musica è un mezzo per mandare messaggi e urlarli, la gara mi sa di negativo e spero che ognuno porti i messaggi giusti anche perché è una macchina che attira tantissimo pubblico”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Mengoni (@mengonimarcoofficial)

A proposito di musica e messaggi, questo Eurovision è sicuramente un po’ anomalo. L’edizione 2023 è ospitata a Liverpool anche se l’anno scorso i Kalush Orchestra hanno trionfato portando al primo posto l’Ucraina. Vista la guerra ancora in corso, però, non era possibile organizzare a Kiev. E allora anche questo Eurovision 2023 può essere un messaggio di pace contro la guerra? Certamente. Non a caso lo slogan di quest’anno è “La musica che unisce” e per Marco Mengoni portare un messaggio di pace è la cosa più importante.

“La musica è mezzo e messaggero di pace e amore, almeno per quanto riguarda la mia musica e quella di tutti i 37 paesi in gara. Ovviamente attraverso la musica possiamo urlare di più questa cosa, sensibilizzare. A me sarebbe piaciuto andare a Kiev, avrebbe voluto dire che la guerra era finita e non c’erano più persone che soffrono, per questo essere qui, uniti, vuol dire mandare un messaggio a tutta l’Europa e dire che la musica unendosi può sensibilizzare e mandare messaggi di pace. Sono contrario a qualsiasi guerra in atto in questo momento, scrivo canzoni per l’amore, riflettendo su tanti temi. Il più importante, il primo, è la pace”

Sul palco di Liverpool, sabato 13 maggio, Marco Mengoni porterà al pubblico la versione Eurovision di Due vite, brano sanremese che l’ha portato a vincere per la seconda volta il Festival di Sanremo. Ma, all’orizzonte, c’è già l’uscita del suo nuovo disco, Prisma, che va a chiudere la trilogia Materia iniziata con Terra e continuata con Pelle.

Un progetto importante per il cantante che, ha raccontato, proprio per questo ha aspettato a scegliere di portare Due vite anche all’Eurovision: “Finito il caos di Sanremo mi sono preso del tempo per riascoltare, per tornare subito in studio e finire il disco. Ci ho pensato un po’ perché tengo molto a questo prossimo disco e tengo molto alla chiusura e quindi alla terza parte di Prisma. Credo che ci siano molti pezzi che saranno importanti che nella mia carriera, quindi mi son lasciato una porta aperta per ritornare e capire se potevano esserci dei pezzi più nuovi e più adatti”.

“Poi, alla fine, riflettendoci, Due vite è un bel viaggio, è proprio un bel viaggio. E descrive tantissimo gli ultimi anni della mia vita personale, quindi un lavoro su me che forse era giusto che io condividessi con l’Europa”

© Riproduzione Riservata