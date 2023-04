L’arcobaleno addosso, Marco Mengoni annuncia “Prisma”, il nuovo album

0:00 Ascolta l'articolo

Marco Mengoni ha annunciato pochi minuti fa su Instagram il nuovo album “Materia (Prisma)”, terzo e ultimo atto della trilogia Materia, dopo “Materia (Terra)” del dicembre 2021, “Materia (Pelle)” dell’ottobre 2022. Due mesi dopo la vittoria a Sanremo 2023 con “Due vite”, e a tre settimane dall’Eurovision 2023 che lo vedrà atteso protagonista a Liverpool il 9, 10 e 11 Maggio.

Con “Prisma” Mengoni presenta un titolo immaginifico e denso di significati per l’ultimo capitolo della sua trilogia. Trilogia con la quale il cantante di Ronciglione è riuscito miscelare il sound del pop contemporaneo agli input delle sonorità di mezzo mondo, di fatto cercando di portare quella vena pop con la quale è artisticamente asceso alla condizione di star di prima grandezza, verso sfumature soul e funky. Qui il pre-order di Epic Records Italy / Sony Music Italy. Un’operazione riuscita, che ha regalato ai fan dell’artista due album – aspettiamo ora di ascoltare il terzo, “Prisma” – nei quali i generi si mescolano senza infingimenti, per convogliare energie, colori e mondi differenti in un unico, ciclopico, progetto artistico. Ambizioso come nessun altro artista italiano ha fatto di recente.

E infatti. Così come la luce quando attraversa un prisma, così è l’uomo che “ha la capacità di assorbire esperienze, filtrarle per analizzarle e poi restituirle scomposte in una miriade di colori, e così è questo album che, a chiusura della trilogia, ci permette di avere uno sguardo sulla realtà attraverso diversi punti di vista e prospettive, svelando e abbracciando in questo modo un mondo di sfumature nascoste ed uniche” spiega l’ufficio stampa di Mengoni. Un giro di parole per farsi illuminare da un arcobaleno di luce: stupendo! In questo articolo pubblicato poche ora fa ci chiediamo: Marco Mengoni vorrà spendere, sul palco dell’Eurovision, qualche parola di attenzione per la situazione LGBTI+ italiana? (leggi)

“Prisma” è anche il titolo della più bella serie tv italiana vista l’anno scorso. Nella fiction di Amazon Prime Video, diretta da Ludovico Bessegato e sceneggiata da Alice Urciolo, si intrecciano storie di identità fluide e sessualità multiformi della Gen Z. Tra le tante vicende dei meravigliosi personaggi di quella serie, c’è quella di Daniele (interpretato da Lorenzo Zurzolo) cone le infinite sfumature di un coming out. E chissà che dall’album di Mengoni non possano giungere canzoni per la seconda stagione di “Prisma”, ad oggi non ancora confermata.

Intanto, mezza Europa canta “Due vite”. E proprio due giorni fa Marco ha stregato la Germania con una performance sulla ZDF (tv pubblica tedesca) di “One” degli U2, cantata insieme allo showman italo-tedesco Giovanni Zarrella (VIDEO). Oggi l’annuncio di “Prisma”, terzo capitolo della trilogia “Materia”. Le tappe di avvicinamento ad Eurovision sono sempre più serrate. Chissà cosa ci regalerà dal palco di Liverpool l’ex Re Matto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco Mengoni (@mengonimarcoofficial)

© Riproduzione Riservata