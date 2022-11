Mario Farris e Alessandro, la normalità di una coppia di fidanzati su TikTok

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Oggi parliamo di Mario Farris, creator TikTok seguito da 150.000 persone, e del suo fidanzato Alessandro, per raccontare una storia d’amore e normalità tra due ragazzi di vent’anni, che affidano alla piattaforma momenti quotidiani di sconvolgente candore. Parliamo di loro, ma potremmo parlare di decine di coppie di giovanissimi LGBTQ+ che raccontano senza filtri una nuova normalità queer da conoscere.

Mario Farris tra social ed entertainment

I social nella loro accezione antropologica, sono uno sconfinato e straordinario esperimento sociale collettivo che per la prima volta nella storia umana permette di creare un mutevole ritratto sociologico dell’umanità stessa con un’accuratezza statistica mai raggiunta, e per di più in tempo reale.

TikTok, il “campione” delle piattaforme di oggi, più che un social si definisce piattaforma di entertainment: la differenza è sottile ma decisiva perché il fine dell’entertainment è creare contenuto, intrattenere, raccontare, raccontarsi, mentre nel social al centro c’è la relazione stessa, il connettere persone, e il racconto della persona è tutt’al più un mezzo per creare connessione.

Ecco perché TikTok oggi rappresenta un territorio privilegiato per osservare e raccontare come le persone, in particolare i più giovani (ma questo aspetto è molto mitigato, oramai la piattaforma cinese è nelle piena maturità con moltissimi adulti attivi) – si stiano raccontando al mondo.

TikTok queer e ordinarietà

Da un lato c’è un’esplosione queer fragorosa, abbiamo parlato ad esempio di Mauro Rossiello, sia pure per uno spiacevole incidente capitatogli.

Dall’altro una sorprendente e piacevole normalità. Ed è in questo senso che Mario Farris ed il fidanzato Alessandro sono sconvolgenti. I due ragazzi hanno 20 anni, vivono a Milano, e raccontano la loro convivenza con dei brevi video. Contenuti semplici, il giro al centro commerciale, i trend del momento, i “prank” – scherzi- piccoli giochi innocenti da coppia di amici, rari momenti di genuino romanticismo, o, più spesso, lo scanzonato amore di due ragazzini di oggi.

Questa immagine del tutto de-sessualizzata, in cui non si respira in alcun modo né il senso del proibito, né quel tormentato romanticismo degli amori impossibili e clandestini, come sono stati spesso e ancora oggi sono gli amori LGBTQ+, diventa quasi ipnotica, anche grazie a due volti carini e puliti, contemporanei, protagonisti di una rassicurante normalità. Che un tempo non ci saremmo mai sognati di veder narrata in questi termini.

© Riproduzione Riservata