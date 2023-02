Chi è Mattia Zenzola, il latinista della Scuola di Amici 22?

0:00 Ascolta l'articolo

Fisico statuario, ciuffo ribelle, carisma da vendere e movimento del bacino unico e inimitabile: Mattia Zenzola è sicuramente uno degli allievi più amati di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Il latinista, infatti, in questi ultimi due anni è riuscito a conquistare il cuore di migliaia di fan non solo per la sua bravura e la sua bellezza ma soprattutto per la sua spiccata personalità che sin dal primo istante lo ha reso interessante agli occhi del pubblico.

Nato a Bari il 15 gennaio 2004, Mattia ha iniziato a danzare sin da giovanissimo e all’età di 11 anni – grazie anche agli insegnamenti della madre – faceva già parte dello staff di Beto Perez, il creatore della zumba. La sua passione per il mondo della danza non l’ha mai abbandonato e proprio per questo motivo il giovane talento del mondo del latino nel settembre 2021 ha deciso di provare ad entrare nella Scuola più famosa d’Italia, aggiudicandosi un banco grazie al maestro Raimondo Todaro.

Un’esperienza unica per il latinista che all’interno del talent show di Canale 5 ha avuto modo di mettersi in gioco, scoprendo se stesso e ampliando le proprie conoscenze del mondo della danza, ma anche di incontrare persone con cui ha stretto legami fortissimi. Tra questi non possiamo non menzionare il ballerino di hip-hop Christian Stefanelli. I due allievi, infatti, vivevano in simbiosi tanto che alcuni fan della trasmissione ipotizzarono persino che potesse esserci del feeling, categoricamente smentito da entrambi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian Stefanelli (@turbojr_)

L’avventura di Mattia nella 21esima edizione di Amici, però, si è conclusa drasticamente: ad un passo dal Serale, infatti, il latinista è stato costretto ad abbandonare il talent show per via di una slogatura che non gli avrebbe permesso di esibirsi.

Il ragazzo, però, non si è perso d’animo: si è ripresentato ai casting ed è entrato a far parte della classe di Amici 22, riuscendo ancora una volta a conquistare il pubblico ma anche il cuore dei suoi compagni di viaggio. In particolare, va segnalata un piccola liaison tra Mattia e la ballerina di moderno Maddalena Svevi, durata però giusto il tempo di un caffè.

Insomma, Mattia grazie al suo carisma ha tutte le potenzialità per spiccare. Adesso non ci resta che continuare a seguirlo per scoprire quali nuove emozioni gli regalerà il futuro e a noi non resta che augurargli un grosso in bocca al lupo!

Sfoglia la gallery con una serie di scatti di Mattia Zenzola!

© Riproduzione Riservata