Michael Essien perde 1 milione di follower dopo aver sostenuto la comunità LGBT del Ghana

38enne ex calciatore del Chelsea nonché nazionale ghanese, visto anche in Italia nel Milan, Michael Essien ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un messaggio di vicinanza alla comunità LGBT del Ghana. Pochi giorni fa, come dimenticarlo, il presidente Nana Akufo-Addo ha garantito che fino a quando sarà lui alla guida del Paese mai e poi mai verrà legalizzato il matrimonio egualitario.

“Ti vediamo, ti ascoltiamo, ti sosteniamo. La nostra comunità LGBTQIA + del Ghana“, ha scritto su Instagram e su Twitter l’ex centrocampista, insieme ad un’immagine ancor più esplicita: “Il Ghana sostiene l’uguaglianza“. Ebbene dopo aver pubblicato questo messaggio Michael Essien ha perso oltre un milione di follower Twitter in una singola notte. Il profilo è passato dai 1,7 milioni di follower a poco più di 688.000, come riportato da Explica. Un crollo per certi versi storico, che ha portato Essien a cancellare il post. In calo anche i follower IG, scesi a un milione e 400.000 follower. Nato ad Accra, Essien è stato probabilmente il più grande calciatore della storia del Ghana, con 59 presenze in nazionale e 9 goal.

Le autorità ghanesi sono state criticate nei giorni scorsi dopo che la polizia ha chiuso gli uffici LGBT + Rights Ghana. Nel Paese l’omosessualità è illegale. Non a caso numerosi articoli del codice penale si riferiscono ai crimini contro la famiglia e la morale e possono essere usati per punire gli atti omosessuali. L’articolo 105, Capitolo 6 del Codice Criminale del 1960 stabilisce che Chiunque sia colpevole di una conoscenza carnale innaturale (a) con una persona priva di consenso, è colpevole di un crimine di primo grado, (b) con una persona consenziente, o con un animale, è colpevole di un’infrazione che può arrivare fino a 3 anni di carcere.