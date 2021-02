Addio a Modesto Di Veglia, partigiano volto del Roma Pride 2018

< 1 minuto di lettura

Si è spento all’età di 94 anni Modesto Di Veglia, ultimo partigiano ancora in vita del gruppo romano Bandiera Rossa, formazione combattente di comunisti dissidenti uniti nel voler cacciare i nazisti invasori e restituire la libertà a Roma e all’Italia. Cittadino di Centocelle e presidente onorario della sezione ANPI “Giordano Sangalli”, da lui stesso fondata insieme al compagno Adriano Pilade Forcella, Modesto è deceduto causa Coronavirus il 31 dicembre scorso, come riportato da AbitareaRoma. I famigliari hanno aspettato a divulgare la notizia perché anche Rosina, sua moglie, era ricoverata causa Covid-19. Una volta guarita, le hanno rivelato la triste verità.

Partigiano ad appena 17 anni, nel settembre del 1943 combattè da civile per 9 mesi. Successivamente è diventato voce della Memoria, anche nelle scuole della capitale, oltre ad essere stato a lungo consigliere del VII Municipio. Nel 2018, come ricordato dal Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, Modesto divenne testimonial del Roma Pride, quell’anno trainato dallo slogan “Brigata Arcobalno – la Rivoluzione Continua“.

Un uomo che si è “contraddistinto per le sue inestimabili lotte nella Resistenza romana“, hanno sottolineato dal Circolo. “Lo ricordiamo quando il 9 giugno del 2018 decise di scendere in piazza, in un giorno importante come il Pride, per continuare a lottare in nome dei diritti e della libertà per tutta la comunità LGBT+. “La liberazione continua”, era lo slogan scelto per quell’occasione. Oggi ancor di più continua nel suo ricordo“.