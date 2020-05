Mahmood è tornato, il video ufficiale di Moonlight Popolare feat. Massimo Pericolo

View this post on Instagram

Fin da piccolo ho sempre avuto grandi sogni, con la certezza che certi di questi fossero troppo grandi per uno di Milano sud. Non ho mai avuto paura di raccontare ciò che vedevo dalla finestra di camera mia, ma in fondo ho capito che la luna la si può guardare bene anche da una casa popolare. Sono strafelice di aver collaborato con Vane che reputo uno dei migliori nuovi rapper della scena. MOONLIGHT POPOLARE fuori ora 🌙 @massimopericolo @therealcrookers #moonlightpopolare