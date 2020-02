Il Gobbo, Matteo Faustini canta contro l’omofobia e il bullismo – AUDIO

Arrivato ad un passo dalla finale di Sanremo 2020 tra le nuove proposte con il brano Nel bene e nel Male, Matteo Faustini è sbarcato nei negozi di dischi con l’album «Figli delle favole».

25enne cantautore di Brescia, Faustini si è detto “felicissimo”, perché “mi rispecchio moltissimo in questo album e ogni volta che lo ascolto realizzo che è tutto vero. Cerco di raccontarmi sempre nel modo più vero possibile. Nel disco ho preso spunto dalle favole per i bimbi più note per affrontare tematiche molto serie, come il bullismo, il razzismo, l’omofobia e celebro l’amore nelle sue molteplici forme“.

Vero, verissimo potremmo e dovremmo dire, come si evince dal testo de Il Gobbo, brano in cui Faustini canta contro l’omofobia, il razzismo, il bullismo. “Perché mi prendi in giro?“, si chiede Matteo, “non c’è più amore di serie A, non ho più paura delle mie scelte“.

“Amo chi non giudica e non giudico chi ama quindi adesso basta giudicare in fila indiana perché tra il dire ed il fare c’è il coraggio di provare a cambiare“, continua Matteo, che torna ad abbracciare l’importanza dell’accettazione anche in altri brani del disco, come Un po’ bella un po’ bestia.

Un giovane cantautore dalla calda voce e dal tenero sorriso, innamorato dei film Disney, da non perdere certamente di vista.