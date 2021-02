Neil Patrick Harris, suo marito David operato alla colonna vertebrale: “Ti amo, la tua forza mi ispira”

< 1 minuto di lettura

Ieri, mercoledì 3 febbraio, Neil Patrick Harris, (attore che interpreta Barney in How I Met Your Mother) ha informato i fan che suo marito è stato ricoverato in ospedale per un intervento alla colonna vertebrale. Neil Patrick Harris ha comunque comunicato che l’intervento è riuscito e che David Burtka, celebre chef 45enne, è già in via di guarigione.

Nonostante la complessità dell’intervento chirurgico durato più di sette ore, Harris non ha mai perso le speranze e il senso dell’umorismo. Dopo aver tirato un sospiro di sollievo alla comunicazione che era andato tutto bene, ha voluto filmare il marito, ancora sotto l’effetto degli antidolorifici.

Il video social di David Burtka col marito Neil Patrick Harris

In un post di 5 ore fa su Instagram, l’attore 47enne ha condiviso la foto del marito, mentre alza i pollici in su, sicuramente ancora intontito dall’operazione. Accanto alla foto, aveva scritto: