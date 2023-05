Drag Me To Dinner, arriva il “Cortesie degli Ospiti” in drag. Il trailer

0:00 Ascolta l'articolo

È in arrivo su Hulu il 31 maggio prossimo Drag Me to Dinner, competizione culinaria alla Cortesie degli Ospiti dove 40 drag queen in 10 episodi si affronteranno per organizzare “le cene più favolose e maestose di tutti i tempi”.

A giudicare i loro sforzi saranno Neil Patrick Harris, la leggendaria Bianca Del Rio e Haneefah Wood. Conduttore Murray Hill, drag king entertainer d’America.

La piattaforma streamer descrive il programma come “una parodia sfrenata, sconvolgente, che rompe il quarto muro e impenitente dei tradizionali reality show“.

Ogni episodio avrà il suo tema centrale, svelato puntualmente da David Burtka, marito di Patrick Harris qui eletto “resident expert”. I criteri per ogni sfida sono Cibo e bevande, Design e arredamento, Intrattenimento e atmosfera generale. Alla fine di ogni puntata, una squadra sarà nominata vincitrice e “se ne andrà con il più grande ‘premio’ nella storia della televisione: The Glorious Golden Grater“.

Queste le 40 drag che si sfideranno, in un momento storico in cui l’odio repubblicano nei confronti degli spettacoli drag sta diventando legge, alimentando discriminazione e paura: Alaska, Alexis Mateo, BeBe Zahara Benet, BenDeLaCreme , Biqtch Puddin’, Chelsea Piers, Darienne Lake, Detox, Gigi Goode, Ginger Minj, Heidi N Closet, Heklina, Jackie Beat, Jaida Essence Hall, Jasmine Rice LaBeija, Jinkx Monsoon, Kiki Ball-Change, Kim Chi, Latrice Royale, Manila Luzon, Marti Gould Cummings, Mayhem Miller, Meatball, Merrie Cherry, Morgan McMichaels, Mrs. Kasha Davis, Naomi Smalls, Nina West, Peaches Christ, Peachez Iman Cummings, Pixie Aventura, Raja, Rhea Litré, Selma Nilla, Sherry Vine, Symone, Thorgy Thor, Trinity the Tuck, Vanessa Vanjie Mateo e Willam.

Drag Me to Dinner è prodotto da Harris e Burtka insieme a Todd Lubin per Matador Content di Boat Rocker e Jay Peterson per Boat Rocker. In Italia potrebbe farsi vedere su Disney+, ma al momento tutto tace.

