Nicholas Galitzine amante di Re Giacomo VI in Mary & George con Julianne Moore, il primo bollente trailer della serie

Tra le serie più attese del 2024 spicca sicuramente Mary & George, interpretata dall’attrice premio Oscar Julianne Moore, Tony Curran e dal sempre più lanciato Nicholas Galitzine, fresco di boom con Rosso, Bianco & Sangue Blu. Prodotto Sky, Mary & George si è concesso il primo trailer, che trasuda fluidità nella Buckingham del XVII secolo.

La serie porterà alla luce la vera storia di Mary Villiers, contessa di Buckingham che “plasmò il suo bellissimo figlio George (Galatzine) per sedurre Re Giacomo VI di Scozia, conosciuto anche come Giacomo I d’Inghilterra, e diventare il suo potente amante”. Tra scandali e intrighi, il duo di umili origini divenne così la coppia madre-figlio più ricca, titolata e influente d’Inghilterra, nonché la più fidata di consiglieri del re, a detta di Mary Villiers “ossessionato dal cazz*, ed è come una maledizione“. Nelle prime immagini ufficiali si vede di tutto, tra orge, brama di potere e seduzione, con Galitzine mattatore assoluto al fianco di una diabolica arrampicatrice sociale come Moore. “Se fossi un uomo e avessi il tuo aspetto, governerei il fottuto pianeta“, sentenzia nel finale del teaser.

George Villiers, I duca di Buckingham, è stato realmente uno dei “preferiti” di re Giacomo I Stuart, sovrano visto anche nel film La Favorita, con Rachel Weisz ed Emma Stone amanti in guerra per conquistare una posizione di prestigio al cospetto della regina Anna, interpretata da una memorabile Olivia Colman. Villiers morì assassinato il 23 agosto 1628 dal protestante John Felton, marinaio fanatico convinto che la morte del duca di Buckingham sarebbe servita al bene della patria. George Villiers è uno dei personaggi centrali del romanzo I tre moschettieri di Alexandre Dumas, dove viene chiamato Duca di Buckingham o semplicemente Buckingham. Nel testo si suppone che ci fosse una storia d’amore platonica con la regina di Francia Anna d’Austria, moglie del re di Francia Luigi XIII. Si immagina anche che Felton, il marinaio che realmente lo uccise, fosse stato plagiato da Milady, una donna perfida al servizio del cardinale Richelieu.

Nel cast della serie troviamo anche Nicola Walker, Niamh Algar, Trine Dyrholm, Sean Gilder, Adrian Rawlins, Mark O’Halloran, Laurie Davidson, Samuel Blenkin, Jacob McCarthy, Tom Victor, Alice Grant, Amelia Gething, Mirren Mack, Rina Mahoney e Simon Russell Beale, con Oliver Hermanus (Living, Moffie), Queer Palm con Beauty al Festival di Cannes del 2011, lead director insieme ai registi Alex Winckler e Florian Cossen. La serie, scritta dal drammaturgo DC Moore (Killing Eve, Temple), è tratta dal saggio The King’s Assassin di Benjamin Woolley.

Mary & George andrà in onda su Sky e in streaming su NOW in tutti i territori in cui Sky è presente in Europa, mentre in Canada e USA verrà distribuita da STARZ in esclusiva.

