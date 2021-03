Nimona, la Disney cancella la produzione del lungometraggio animato LGBT

2 minuti di lettura

A inizio febbraio la Walt Disney Company ha annunciato la chiusura dei Blue Sky Studios, studi d’animazione diventati celebri grazie alla saga de l’Era Glaciale. Una decisione sofferta, figlia del Covid-19 e del tracollo economico che ha coinvolto l’industria del cinema, che ha di fatto costretto la Disney, già proprietaria della Pixar, a tagliare l’etichetta animata della 20th Century Fox, comprata a suon di miliardi dalla casa di Topolino.

Centinaia di dipendenti dei Blue Sky Studios si sono ritrovati senza un lavoro, con un film completato al 75% cancellato dal giorno alla notte. Un film che avrebbe fatto la storia della Disney, perché primo lungometraggio animato dichiaratamente LGBT. Parliamo di Nimona, da anni in lavorazione ai Blue Sky Studios, diretto da Patrick Osborne e annunciato in sala per il 2022.

“Aveva due protagonisti maschi che si baciavano, un’eroina protagonista non conforme al genere”, ha rivelato un ex dipendente dei Blue Sky Studios. Noelle Stevenson, l’autrice del webcomic da cui era tratto il film, ha espresso su Twitter tutta la propria delusione per la cancellazione decisa dalla Disney.

“Giornata triste. Grazie per gli auguri e per l’affetto che avete condiviso con i dipendenti Blue Sky. Per sempre grata per tutta la cura e la gioia che avete riversato in Nimona”. Gli ex dipendenti hanno poi dichiarato a Buzzfeed News che il film era completo al 75%, con altri 10 mesi di lavoro in più per completarlo e farlo uscire. “È straziante perché non stiamo solo perdendo il nostro lavoro, ma stiamo perdendo la nostra famiglia, il nostro posto di lavoro, stiamo perdendo la possibilità di far vedere Nimona al mondo, dove avrebbe potuto cambiare la vita di molti bambini”, ha amaramente confessato un ex dipendente. “Vorrei solo che questo film fosse visto dal mondo, perché ha bisogno di essere visto dal mondo.”

Non solo questo film era pronto per essere una rivoluzione animata LGBTQ +, ma anche per la sua animazione innovativa. “Sarebbe stato enormemente innovativo, ed è semplicemente devastante che non possa vedersi. Se un numero sufficiente di persone dovesse arrabbiarsi, lo studio avrà qualche incentivo a realizzare questo film meraviglioso. Sarebbe fantastico”.

Protagonista della storia Nimona, ragazzina che vuole diventare l’assistente del cattivo più cattivo del regno, Lord Ballister Cuorenero. Sebbene sia molto giovane, è intraprendente, entusiasta e può trasformarsi in qualsiasi animale. Ma forse il suo capo non è poi così cattivo. E forse Nimona non è una semplice ragazzina…

Una storia di azione, paladini, grandi cambiamenti e rancori, che al momento rimarrà solo su carta.