PrEP, svolta USA: medici incoraggiati a prescriverla

USA – Usate la PrEp! Lo dice Cdc, il Centro per il controllo delle malattie infettive degli Stati Uniti, che da oggi incoraggia i medici americani a parlare della pillola blu.

I sanitari, oltre informare tutte le persone sessualmente attive dell’uso di quei farmaci che possono aiutare a prevenire l’Hiv, sono invitati a prescrivere questi farmaci -profilassi per-esposizione o PrEP- a chiunque li chieda.

Il CDC ha aggiornato ieri, mercoledì 8 dicembre, le sue linee guida per spingere più persone a proteggersi dall’HIV, come ha dichiarato alla CNN il dottor Demetre Daskalakis, direttore della Divisione di prevenzione dell’HIV del CDC. La strategia è ad ampio raggio: rendere il farmaco disponibile anche per le persone che potrebbero essere riluttanti a rivelare comportamenti potenzialmente stigmatizzanti che mettono a rischio.

“Lo stigma è il nostro più grande nemico”, ha detto Daskalakis. “la PrEP è uno strumento di prevenzione che va messo sullo stesso piano di altri ottimi strumenti, come quelli che riguardano fumo, alcol, droghe, ecc.”. La PrEP riduce il rischio di contrarre l’HIV dal sesso di circa il 99% se assunta come prescritta, secondo il CDC. Nel 2020 solo un quarto delle persone che potevano beneficiare del trattamento l’hanno assunta.

Le linee guida raccomandano la PrEP a chi ha un partner sessuale con l’HIV, a chi fa sesso ma non usa costantemente un preservativo o a chi è stata diagnosticata una malattia sessualmente trasmissibile negli ultimi 6 mesi.

Viene anche raccomandata a chi fa uso di aghi per iniettarsi droghe. “Abbiamo un importante problema di attuazione quando si tratta di PrEP”, ha affermato a ABC News il dottor Todd Ellerin, direttore del reparto malattie infettive presso il South Shore Health. La causa è duplice: non tutti gli operatori sanitari discutono abitualmente di PrEP con i loro pazienti e molti pazienti possono sentirsi a disagio nel condividere dettagli sulle loro pratiche sessuali

Truvada è attualmente il primo farmaco approvato per la PrEP che la guida della Cdc raccomanda per tutti i sessi. Ma a questo si aggiunge un secondo farmaco PrEP approvato di recente, il Descovy, indicato per uomini sessualmente attivi e donne transgender. Il farmaco non era sul mercato quando la guida è stata rivista l’ultima volta nel 2017. Entrambe sono pillole che le persone possono prendere una volta al giorno.

In attesa di approvazione c’è anche il Cabotegravir, un farmaco somministrato per endovena. Se approvato, dovrebbe essere iniettato solo una volta ogni due mesi come spiega il dottor Simone Wildes, specialista in malattie infettive presso il South Shore Healt: “Per quanto riguarda il Cabotegravir, speriamo che venga approvato, ed è sicuramente utile per le persone a cui non piace prendere una pillola al giorno”. “La PrEP è uno degli strumenti più potenti che abbiamo per prevenire la trasmissione dell’HIV”, si legge nel comunicato della CDC indirizzato agli operatori sanitari. “Espanderne l’accesso sarà fondamentale per porre fine all’epidemia di HIV negli Stati Uniti”.