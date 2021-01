Il nudo maschile del fotografo francese Verner Degray in 12 foto

Da piante e animali, al nudo maschile.

Verner Degray è un fotografo di origini francesi, nato e cresciuto nella regione di Piccardia, zona nord della Francia. Spronato e ispirato dalla madre, da giovanissimo prende in mano la macchina fotografica e inizia a scattare, per di più paesaggi e piante, per conquistare poi l’applauso dei critici passando a foto di animali.

L’interesse per il nudo maschile arriva dopo il suo trasferimento a Tahiti, l’isola più grande della Polinesia francese. Qui inizia a incontrare modelli, in particolare ragazzi tahitiani, e a catturare immagini dei loro muscoli, dei loro sguardi, per lo più in alberghi abbandonati e magazzini.

Vener Degray: alla ricerca di nuovi modelli di nudo maschile

Non è un nudo maschile banale e di cattivo gusto. Verner Degray prende il nudo maschile europeo e lo getta via, preferendo una posa non provocatoria, volta solo ad accentuare la perfezione del corpo del modello. Perché andare in una spiaggia per realizzare degli scatti? Perché Degray punta a valorizzare il suo modello. Così facendo in una spiaggia ci sarebbero due bellezze, come mettere assieme una Ferrari e una Maserati. Gli occhi si perdono tra due meraviglie, che contemporaneamente perdono di valore.

Verner Degray ama trovare sempre nuovi volti. Uno di questi è Antony Cesar, con il quale il fotografo ha voluto dedicarsi alla vascolarizzazione. Lo fa sfruttando la luce, scegliendo le pose migliori, enfatizzando le vene sul corpo del modello.