Una nuova famiglia rainbow: la coppia lesbica di pinguini ha un nuovo cucciolo da accudire

Si chiamano Electra e Viola, e sono la coppia lesbica di pinguini che avevano “adottato” un uovo, nell’Acquario Oceanogràfic di Valencia, in Spagna. La coppia dello stesso sesso ha accolto l’uovo, prendendosene cura fino a quando non si è schiuso, assieme ad altri 3 nuovi arrivati.

Prima di decidere il nome, i responsabili del parco stanno attendendo gli esami del sangue che eseguono ad ogni piccolo, per determinarne il sesso.

La coppia di pinguini dimostra quanto l’omosessualità sia naturale

Gli operatori hanno notato subito che i due pinguini, Electra e Viola, hanno fin da subito stretto una relazione costruendo il nido insieme. Carlos Barros e gli altri membri dello staff hanno osservato i due animali mentre si comportavano nello stesso modo delle altre copie di sesso diverso durante il periodo della riproduzione.

La costruzione del nido, infatti, viene di solito affidata ai pinguini femmina, assemblando le pietre trovate dai maschi. Vista la loro unione, i custodi ha voluto fare une sperimento, affidandogli un uovo. E con naturalezza, lo hanno covato, assieme.

Electra e Viola sono la terza famiglia arcobaleno

Prima dei due pinguini spagnoli, ci sono stati Sphen e Magic in Australia, seguiti poi da Spik e Pink in Germania. Oltre a loro, in natura si possono contare infinite coppie dello stesso sesso, in circa 1.500 specie diverse.