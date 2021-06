Olanda, inaugurata la pista ciclabile arcobaleno più lunga al mondo – VIDEO

2 minuti di lettura

Un’università nei Paesi Bassi ha celebrato il Pride Month dando vita a quella che si ritiene la pista ciclabile arcobaleno più lunga del mondo.

Il tracciato si trova all’Utrecht Science Park, facente parte dell’Università di Utrecht, a circa 45 minuti di auto a sud di Amsterdam. L’idea è venuta allo studente 22enne Elias van Mourik: “Molte persone vivono, lavorano e studiano all’Utrecht Science Park. È quindi fantastico che in un luogo del genere si sia ottenuto un simbolo che dimostri che tutti sono accettati“.

La pista ciclabile rainbow è lunga 570 metri. Include otto strisce, comprese il nero e il marrone, rappresentative delle comunità black e latina.

“Vogliamo dimostrare che tutti possono essere sè stessi e che sono i benvenuti all’Utrecht Science Park“, ha precisato Elena Valbusa, Diversity Officer dell’Università di Scienze Applicate di Utrecht. “Tutti, quindi indipendentemente dal colore, orientamento sessuale, background culturale, ma anche indipendentemente dall’eventuale disabilità o dal reddito dei genitori. Preferiamo guardare all’essere umano, con i talenti e le qualità di ognuno e a come possiamo svilupparli ulteriormente”.

La pista è un progetto congiunto tra tre istituzioni: University of Applied Sciences Utrecht, Utrecht University e UMC Utrecht. In autunno lanceranno anche altre iniziative per promuovere la diversità e l’inclusione (rinviate a causa della pandemia di Covid). Janneke Plantenga, preside della diversità dell’Università di Utrecht, ha dichiarato: “L’idea è, ad esempio, di organizzare una serie di conferenze. O raccontare le storie che coinvolgeranno la pista ciclabile in una serie di podcast. Nei prossimi mesi inizieremo a lavorare sui dettagli. Siamo determinati a farne qualcosa di bello insieme“.

I Paesi Bassi sono noti per essere uno dei paesi più progressisti al mondo. Nel 2001 l’Olanda è diventato il primo Paese al mondo a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso.